«Манчестер Сити» стал первым клубом АПЛ, забившим 52 гола в 17 первых матчах сезона

«Манчестер Сити» показывает выдающуюся результативность в этом сезоне. В 2011-м году «горожане» также не скупились на голы, забив 50 мячей в первых 17 матчах, но в этом уже забили на 2 гола больше. В последнем матче чемпионата Англии со счетом 3:1 манчестерским коллективом был обыгран «Арсенал».

Таким образом, «Сити» наколотил 52 гола в первых 17 матчах сезона, учитывая все турниры, и стал первым клубом Премьер-Лиги, который добился такого показателя. Напомним, что английская Премьер-Лига существует с 1992-го года.

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