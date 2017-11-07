Бушманов: «Задача молодежной сборной - пробиться в финальную часть чемпионата Европы»

Старший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов прокомментировал планы на будущее.

«У нас в каждом поколении есть талантливые и перспективные футболисты, сейчас складывается такая ситуация в стране, что молодым российским игрокам стали доверять. Это плюс для них, но им важно использовать и реализовать те шансы, которые им предоставляются. Наши задачи ставятся поэтапно, сейчас задача - пробиться в финальную часть чемпионата Европы, а дальше уже будем смотреть и думать, как нам попадать на Олимпиаду-2020.

Мы обсуждаем со Станиславом Черчесовым тактические варианты, но разговора о том, что „молодежка“ должна жестко играть по той же схеме, что и первая команда, не было. И Станислав Саламович придерживается такого же мнения: нужно исходить из того, какие в ней футболисты, как они играют в своих клубах, насколько им привычна та или иная схема.



Например, схема с тремя центральными защитниками сейчас популярна, но молодые ребята не играют в своих клубах по данной схеме - взять и поставить их в молодежной сборной в эту схему будет неправильно, не уверен, что из этого получится что-то хорошее и будет ли это правильно для того, чтобы ребята развивались и добивались при этом результата. Поэтому выбор схемы - не первоочередная задача, главное - развивать ребят, давать им возможность сыграть, важно, чтобы они при этом выигрывали, тогда и будет рост».



Напомним, что вратарь «Спартака» Александр Максименко и хавбек ЦСКА Константин Кучаев попали в заявку молодежной сборной России перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2019 против сборной Армении.

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