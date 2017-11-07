Флоренци: «Матч со Швецией будет тяжелым, но Италия никого не боится»

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци прокомментировал предстоящий матч отборочного этапа ЧМ-18 между сборными Италии и Швеции.



«Это будет тяжелый матч, но Италия никого не боится, нам нужно лишь немного жажды победы. Все мечтают сыграть на чемпионате мира. У меня не получилось сделать это в 2014 году, но ради чемпионата в 2018, я готов умереть на поле в матче со Швецией».



Ранее ходили слухи, что бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло может получить руководящую должность в сборной Италии.

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