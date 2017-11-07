Эллардайс опроверг факт переговоров с «Эвертоном», но готов к диалогу

Английский специалист Сэм Эллардайс рассказал о том, что никаких переговоров с «Эвертоном» он не вел. Тем не менее, «Большой Сэм» рассмотрел бы возможность возглавить «ирисок», если такое предложение поступит:
«Нет, переговоров с клубом не вел.
Стать тренером „Эвертона“? Всё, как и всегда. Если кто-то меня зовет, пообщаться всегда можно, я даже в этом не сомневаюсь».
По слухам, помощником Эллардайса в клубе из Ливерпуля должен был стать бывший наставник «Лестера» Крэйг Шекспир.
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