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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Эллардайс опроверг факт переговоров с «Эвертоном», но готов к диалогу

сегодня, 16:57

Английский специалист Сэм Эллардайс рассказал о том, что никаких переговоров с «Эвертоном» он не вел. Тем не менее, «Большой Сэм» рассмотрел бы возможность возглавить «ирисок», если такое предложение поступит:

«Нет, переговоров с клубом не вел.

Стать тренером „Эвертона“? Всё, как и всегда. Если кто-то меня зовет, пообщаться всегда можно, я даже в этом не сомневаюсь».

По слухам, помощником Эллардайса в клубе из Ливерпуля должен был стать бывший наставник «Лестера» Крэйг Шекспир.

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