Роуз обратился к помощи психолога после тяжелой травмы

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз рассказал, что тяжело переживал свою травму колена, из-за которой он пропустил около 10 месяцев. Игроку даже пришлось обратиться к психологу.

«Я начал посещать психолога, чтобы он настроил меня на позитивный лад.

Эта травма - один из самых трудных периодов моей жизни. В прошлом сезоне всё шло хорошо: я чувствовал себя неприкасаемым и чувствовал, что являюсь одним из лучших игроков в составе „Тоттенхэма“.

Затем случилось повреждение, и оно быстро вернуло меня с небес на землю. Теперь я понял, что могу лишиться футбола в любой момент».

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