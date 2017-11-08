«Луч-Энергия» и «Волгарь» голов не забили

В стартовом матче 22-го тура ФНЛ «Луч-Энергия» и «Волгарь» расписали сухую мировую.
Владивосток, стадион «Динамо».
«Луч-Энергия» - «Волгарь» - 0:0
«Луч-Энергия»: Шамов, Тихий, Соблиров, Насадюк, Марущак, Килин (Гордиенко 63), Пономаренко, Гелоян, Носов, Фомин, Бажев (Мязин 74).
Главный тренер: Жолт Хорняк.
«Волгарь»: Терновский, Кирисов, Калинин, Григорьев, Плиев, Акбашев, Сутормин, Кабутов, Газзаев (Шалаев 76), Бочков, Бабырь.
Главный тренер: Юрий Газзаев.
Предупреждения: Марущак 13, Калинин 43, Килин 55, Шалаев 81.
Судья: Игорь Федотов.
Напомним, что у «Луча» произошли перестановки в руководстве.
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