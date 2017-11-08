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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка -:- Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс -:- Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир -:- Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 0:0 Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 2:1 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 63’ Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 63’ Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
14:00 60’ Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 0:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
14:30 39’ Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
15:00 20’ Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:0 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
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«Луч-Энергия» и «Волгарь» голов не забили

сегодня, 13:51
Луч-ЭнергияЛуч-Энергия0 : 0ВолгарьВолгарьМатч завершен

В стартовом матче 22-го тура ФНЛ «Луч-Энергия» и «Волгарь» расписали сухую мировую.

Владивосток, стадион «Динамо».

«Луч-Энергия» - «Волгарь» - 0:0

«Луч-Энергия»: Шамов, Тихий, Соблиров, Насадюк, Марущак, Килин (Гордиенко 63), Пономаренко, Гелоян, Носов, Фомин, Бажев (Мязин 74).
Главный тренер: Жолт Хорняк.

«Волгарь»: Терновский, Кирисов, Калинин, Григорьев, Плиев, Акбашев, Сутормин, Кабутов, Газзаев (Шалаев 76), Бочков, Бабырь.
Главный тренер: Юрий Газзаев.

Предупреждения: Марущак 13, Калинин 43, Килин 55, Шалаев 81.

Судья: Игорь Федотов.

Напомним, что у «Луча» произошли перестановки в руководстве.

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