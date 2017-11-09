Фёдоров: «В Англии главный критерий – работа, и в „Халле“ поняли, что Слуцкий – трудяга»

Комментатор Дмитрий Федоров настаивает, что главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий не встречался на днях в Москве с директором ЦСКА Романом Бабаевым. Также Федоров отрицает, что Слуцкий может быть отправлен в отставку в ближайшее время.

«То, что сейчас пишут про Леонида Викторовича в России, иногда забавно. Многие считают, что он находится в тяжелейшем положении, на грани увольнения. Вот написали, например, что якобы Леонид Слуцкий общался с директором ЦСКА Романом Бабаевым в ресторане отеля „Славянка“, но этого не было. На встрече с ним был наш общий знакомый, у которого кудрявые волосы, как у Бабаева.

Конечно, если „Халл“ проиграет 10 матчей подряд, его отправят в отставку. Но это маловероятно. Ему там очень нравится. Владельцы поддерживают. Пресса поначалу хвалила, но сейчас критикует. Впрочем, без хамства и оскорблений.

Город маленький. Все друг друга знают. Всегда остановят, скажут пару слов. На позитиве, болельщики с детьми, приятные люди. Все это передается, воодушевляет. Они видят, что он работает с утра до вечера, что в выходные ездит на матчи соперника. У них критерий – работа. В городе поняли, что он трудяга, что отдает себя делу, и для них это важно. Там можно иногда в интернете посмотреть тренировку онлайн. Болельщики могут убедиться, что у „Халла“ разнообразные упражнения, что у Слуцкого хороший контакт с игроками. Ни одного негативного слова с трибун он не слышал. В социальных сетях на фоне трех поражений появились недовольные. Но на стадионе он не сталкивался с обструкцией. Более того, фанаты его подбадривают зарядами».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте