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Фёдоров: «В Англии главный критерий – работа, и в „Халле“ поняли, что Слуцкий – трудяга»

сегодня, 09:55

Комментатор Дмитрий Федоров настаивает, что главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий не встречался на днях в Москве с директором ЦСКА Романом Бабаевым. Также Федоров отрицает, что Слуцкий может быть отправлен в отставку в ближайшее время.

«То, что сейчас пишут про Леонида Викторовича в России, иногда забавно. Многие считают, что он находится в тяжелейшем положении, на грани увольнения. Вот написали, например, что якобы Леонид Слуцкий общался с директором ЦСКА Романом Бабаевым в ресторане отеля „Славянка“, но этого не было. На встрече с ним был наш общий знакомый, у которого кудрявые волосы, как у Бабаева.

Конечно, если „Халл“ проиграет 10 матчей подряд, его отправят в отставку. Но это маловероятно. Ему там очень нравится. Владельцы поддерживают. Пресса поначалу хвалила, но сейчас критикует. Впрочем, без хамства и оскорблений.

Город маленький. Все друг друга знают. Всегда остановят, скажут пару слов. На позитиве, болельщики с детьми, приятные люди. Все это передается, воодушевляет. Они видят, что он работает с утра до вечера, что в выходные ездит на матчи соперника. У них критерий – работа. В городе поняли, что он трудяга, что отдает себя делу, и для них это важно. Там можно иногда в интернете посмотреть тренировку онлайн. Болельщики могут убедиться, что у „Халла“ разнообразные упражнения, что у Слуцкого хороший контакт с игроками. Ни одного негативного слова с трибун он не слышал. В социальных сетях на фоне трех поражений появились недовольные. Но на стадионе он не сталкивался с обструкцией. Более того, фанаты его подбадривают зарядами».

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Все комментарии
vka1970 ответил sir-5
сегодня в 10:53
sir-5:
Только спартачи,во главе с Сергеичем(который откуда-то вернулся один...Спрашивается,а сколько их уходило,и куда пропали остальные? Неужели съел???),знают правду:Кто,где,с кем,почём и зачем.Остальным-не дано.
Слав, пить с утра, это моветон.
Дед Мазая
сегодня в 10:47
Удачи Слуцкому!
Дед Мазая ответил RUSTY8
сегодня в 10:47
RUSTY8:
у трудяги не бывает веса за центнер, хотя бы из-за переживаний за постоянные 4 места
Бывают гормональные нарушения, при которых хоть ты голодай, а вес будет держаться...(
Шишанутый ответил Алексей Буренин
сегодня в 10:22
Алексей Буренин:
Трудяга, но все хотят видеть плоды этого труда
Все плоды он съел.
Алексей Буренин
сегодня в 10:16
Трудяга, но все хотят видеть плоды этого труда
sir-5
сегодня в 10:14
Только спартачи,во главе с Сергеичем(который откуда-то вернулся один...Спрашивается,а сколько их уходило,и куда пропали остальные? Неужели съел???),знают правду:Кто,где,с кем,почём и зачем.Остальным-не дано.
VIPded
сегодня в 10:10
Удачи Лёне! Он справится!
RUSTY8
сегодня в 10:07
у трудяги не бывает веса за центнер, хотя бы из-за переживаний за постоянные 4 места
vka1970
сегодня в 10:02
Лёня офигеть трудяга
А по существу конЯга.
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