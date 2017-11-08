В Англии подсчитали, какие клубы больше других пострадали от травм своих игроков

После заявлений главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо о том, что многие его коллеги любят пожаловаться на травмы своих игроков, в Англии решили подсчитать, какие клубы АПЛ имеют право сетовать на неблагосклонность судьбы.

Таблица, представленная ниже, отражает количество дней, которые клубам пришлось провести без игроков, получивших травмы. Стоит отметить, что в учет брались лишь серьезные повреждения, из-за которых футболисты попадали в лазарет на 10 дней и дольше (за каждого игрока, пропустившего 10 дней, начислялся 1 день команде). Статистика учитывает повреждения с начала сезона 2017/18.

Согласно исследованию, точно не стоит жаловаться главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу, а вот наставнику «Уотфорда» Марку Силва точно пришлось поломать голову над тем, кем заменять травмированных игроков.

Which Premier League club has suffered most with injuries who is making excuses? https://t.co/Z1yHiUCaPB pic.twitter.com/HnoiGwnrhK — Telegraph Football (@TeleFootball) 8 ноября 2017 г.

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