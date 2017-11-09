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Ещенко: «Я послал Нолито подальше на нашем простом и, думаю, доходчивом языке»

сегодня, 10:51
СевильяСевилья2 : 1СпартакСпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал один из эпизодов матча против «Севильи» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, в котором он обменялся любезностями с нападающим соперника Нолито:

«Был такой спорный момент… Я побежал вперед в атаку, Нолито меня сзади подтолкнул, я потерял координацию и не смог ударить головой, хотя момент был очень хороший. А так – ничего особенного. Я упал, он подбежал ко мне, начал что-то рассказывать… И все. Я его послал подальше. Если бы он сам не подошел, ничего бы и не было. А так подбежал, стал мне что-то высказывать, что, мол, почему я упал? Пришлось объяснить. Только уже на нашем простом и, думаю, доходчивом языке».

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Все комментарии
Zenit0077
сегодня в 10:57
Вот это история! Ещенко своим внукам будет рассказывать, что послал 'на своём разборчивом" языке!
cska plus
сегодня в 10:56
Проще говоря, по свински.
Zenit0077
сегодня в 10:56
Он угарал от твоих кривых ног
vka1970
сегодня в 10:55
Послал туда, куда Лёня Слуцкий коней не водил.
Одно слово румын
сегодня в 10:54
Нолито было послано
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