Иванов: «Я верю в Тарханова, „Урал“ - команда играющая»

Президент «Урала» Григорий Иванов в эфире программы «Урал. Третий тайм» заявил, что доволен не только результатами команды в текущем сезоне, но и качеством футбола в ее исполнении:

«Я видел, как ребята работали на сборах, как тренировались. Я верю в Тарханова, команда играющая.

Я всегда говорил: „Если будет у команды игра, то будут и очки“. Не хочу никого обидеть, но смотреть некоторые матчи команд РФПЛ просто неинтересно. Хочется переключить канал или просто не смотреть, а нашу команду интересно смотреть, потому что она интересно играет».

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