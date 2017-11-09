Ещенко: «Итальянские тренеры очень импульсивные»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о руководстве иностранных тренеров в России.



«Я уже работал с итальянским тренером – с Капелло в сборной страны. Итальянцы очень темпераментные… Даже не так. Импульсивные скорее. У них много эмоций. Они, когда обращаются к тебе, часто как бы просят, заводят игроков. Конечно, они прошли другую школу - итальянского футбола, поэтому работая с ними, ты по чуть-чуть узнаешь что-то новое. А может даже и не чуть-чуть, а больше. Разные тренеры встречались. Хиддинк, помнится, меня не вызывал в сборную, когда мне был 21 год, а позже – в 29 он пригласил в звездный состав „Анжи“».



Ранее Андрей Ещенко прокомментировал один из эпизодов матча против «Севильи», в котором он обменялся любезностями с нападающим Нолито.

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