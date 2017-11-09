Зырянов: «Что происходит со сборной России? Готовимся стать чемпионами мира»

Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов оценил шансы национальной сборной на чемпионате мира 2018.



«Что происходит со сборной России? Готовимся стать чемпионами мира. Потихоньку, скрупулёзно. Сейчас у нас неплохие спарринг-партнёры. Посмотрим, как они будут смотреться на нашем уровне. Хотя даже после этих игр не стоит делать глобальные выводы, время до чемпионата мира всё равно ещё есть.



Если сравнивать выбор Черчесова и тренера сборной Германии или Испании, то в этом плане мы проигрываем. У нас нет столько качественных футболистов», - заявил Зырянов во время эфира радио.



Напомним, что Первый канал проведет прямую трансляцию контрольных матчей сборной России с национальными командами Аргентины и Испании.

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