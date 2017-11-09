Зырянов: «Что происходит со сборной России? Готовимся стать чемпионами мира»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи
22:45 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип ШвейцарияШвейцария
Товарищеские матчи. Сборные 2017
17:00 сегодня Логотип АрменияАрмения -:- Логотип БеларусьБеларусь
20:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ЭстонияЭстония
21:15 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип ТурцияТурция
22:00 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип ЛюксембургЛюксембург
22:45 сегодня Логотип ШотландияШотландия -:- Логотип НидерландыНидерланды
  • Главные новости
  • Все новости
13:57
Черчесов: «В плане игры сборная России сделала качественный скачок»1
12:04
Рамос: «Не соглашусь с Роналду в том, что „Реалу“ не хватает ушедших летом игроков»12
11:43
Кьеллини: «„Гвардиолизм“ испортил многих защитников в Италии»24
11:30
Первый канал покажет матчи сборной России с аргентинцами и испанцами в прямом эфире33
10:10
«Арсенал» может продать Озила зимой за 30 млн евро22
14:02
Дзагоев: «Сложно было найти себя на поле после прихода Думбия и Вагнер Лава»0
13:47
Зырянов: «„Спартак“ добился своего спустя 16 лет, а теперь успокоился на столько же»8
13:46
Источник: «Инспектор матча „Локомотив“ - ЦСКА оценил судейство Карасёва „неудом“»5
13:39
Хоакин продлит контракт с «Бетисом»1
13:36
Зидан гостит в Москве3
13:00
Адвокат продолжит тренерскую карьеру либо в «Рейнджерс», либо в сборной Шотландии2
13:00
«Ювентус» обеспокоен отсутствием прогресса у Моизе Кина0
12:53
Раньери: «Итальянский футбол снова обретает престиж»5
12:46
Фернандес вернулся в общую группу8
12:41
Карраско и Коке тренируются в общей группе «Атлетико» и смогут сыграть против «Реала»1
12:33
Хеведес дебютирует за «Ювентус» в матче против «Сампдории»0
12:30
«Ман Сити» готовит улучшенный контракт для Жезуса3
12:23
Тер Штеген: «Чемпионская гонка в Испании будет напряженной»4
12:16
Рэшфорд может быть куплен «Реалом» на замену Роналду12
12:03
Раньери: «Швеция - организованная команда, которой нечего терять»4
11:45
Карпин будет работать в качестве приглашенного эксперта на матче Россия - Аргентина10
11:31
Ещенко: «Итальянские тренеры очень импульсивные»5
11:20
Суарес: «„Барселоне“ сильно не хватает Неймара на поле, но ещё больше - за его пределами»10
11:19
Матч «СКА-Хабаровск» - ЦСКА начнется позже запланированного времени15
11:09
Неймар хочет видеть Коутиньо в ПСЖ14

Зырянов: «Что происходит со сборной России? Готовимся стать чемпионами мира»

сегодня, 13:15

Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов оценил шансы национальной сборной на чемпионате мира 2018.

«Что происходит со сборной России? Готовимся стать чемпионами мира. Потихоньку, скрупулёзно. Сейчас у нас неплохие спарринг-партнёры. Посмотрим, как они будут смотреться на нашем уровне. Хотя даже после этих игр не стоит делать глобальные выводы, время до чемпионата мира всё равно ещё есть. 

Если сравнивать выбор Черчесова и тренера сборной Германии или Испании, то в этом плане мы проигрываем. У нас нет столько качественных футболистов», - заявил Зырянов во время эфира радио.

Напомним, что Первый канал проведет прямую трансляцию контрольных матчей сборной России с национальными командами Аргентины и Испании.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 14:02
Не 79....бы, как не Зырянову об этом не знать.
SurgutSibir ответил 112910415
сегодня в 14:00
112910415:
а ведь Россия может и не выиграть ЧМ...
=))))))))))
ФорвардЪ
сегодня в 13:56
На словах мы всегда чемпионы!
112910415
сегодня в 13:56
а ведь Россия может и не выиграть ЧМ...
valt134
сегодня в 13:52
СКАЗАНО БЫЛО ЯВНО ПОД ДУРЬЮ. Эх Костя, Костя...
Efimych
сегодня в 13:52
костян ты в каком кабаке засядаишь? Чуитца шо ужо давно
time out ответил Т34
сегодня в 13:47
Т34:
И тебя, Костя, вылечат! Зырянов случайно не из Зенита? Это оттуда всегда фантазии на самом верхнем уровне декларируются, миллерами да фурсенками и выходцем с тех краев Мутко.
Это точно, там у нас рождаются чемпионы Мира, Европы, еврокубков, про Россию вообще молчу.
Казанский
сегодня в 13:44
Зырянов: «Что происходит со сборной России? Готовимся стать чемпионами мира»
RUSTY8
сегодня в 13:44
толсто однако, Константин Георгиевич
Шуnя771
сегодня в 13:43
Есть как бы неписанное правило - хозяев Чемпа тянут (если сам хромает..) до 1/4, дальше спасение утопающих дело рук утопающих...
Если высказавшийся Товарищ имел ввиду вышеуказанный результат чемпионством, то... всё может быть...
А Кубок Чемпионов мира походу кто то разыграет с немцами...
protest70
сегодня в 13:43
«Что происходит со сборной России? Готовимся стать чемпионами мира.


До слез!
Бывших зенитовцев не бывает..............

Зыря с Кержей едут с тренировки

Germann
сегодня в 13:43
Костя всегда - покуривал... Нынче видать дунул чего то более серьезного...)))
nahan
сегодня в 13:37
А Мамаев и Ко готовятся отмечать "по традиции" в Монако...
Т34
сегодня в 13:35
И тебя, Костя, вылечат! Зырянов случайно не из Зенита? Это оттуда всегда фантазии на самом верхнем уровне декларируются, миллерами да фурсенками и выходцем с тех краев Мутко.
амурец
сегодня в 13:35
а Костя то с юмором
Гоша Великолепный
сегодня в 13:34
Услышав, что Дзюба забил гол в матче с «Вардаром», Константин сказал: «А, «Вардару» забил… Ничего себе, мимо меня прошло. Я думал, у него ноль. Молодец, Артём!»
Исламоголовый
сегодня в 13:25
Благослови Аллах россиян стать чемпионами после святых братьев из Сауди Аравия и Пакистан!
juchok
сегодня в 13:21
Посмотрим, как они будут смотреться на нашем уровне.
=====================
???? мей би наоборот? как мы будем смотреться на уровне грандов!
янеттонаполевидел
сегодня в 13:20
Спасибо, успокоил. Значит, что все в порядке. А то я думал, что не выйти из группы.
Owl Fake
сегодня в 13:19
Думал, что умру от старости, но почитав Зырянова, понял, что умру от смеха.
kokshareal
сегодня в 13:18
ЭМММ, Костян, дай мне то что ты куришь пожалуйста!
311
сегодня в 13:17
Где-то в параллельной вселенной!
Беланов
сегодня в 13:17
Ничего так Костя закинулся
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100