Черчесов: «В плане игры сборная России сделала качественный скачок»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед товарищеским матчем против Аргентины рассказал журналистам об атмосфере внутри команды, о ее стиле игры и прогрессе:

«Последний чемпионат Европы показал, что главное не то, сколько процентов времени у тебя находится мяч, а то, насколько эффективно ты используешь это время и ищешь пути к воротам. Наша задача – играть вперед, без передач поперек поля. Но все же скажу банальную вещь – в современном футболе должен быть баланс атаки и обороны.

В чем секрет хорошей атмосферы внутри команды? Стараемся максимально брать на сборы тех футболистов, которые проявили себя в определенном промежутке времени. Пытаемся быть объективными что при вызове игрока, что при определении основного состава на матч. Стараемся поддерживать связь со всеми футболистами, которые находятся в обойме сборной. Даже если в тот или иной момент они в сборную не вызываются. Футболисты очень хорошо понимают требования, которые к ним предъявляются. Руководство РФС создает нам все условия, все организационные вопросы решаются на топ-уровне. Все это вкупе и дает хорошую атмосферу.

Наша задача не просто иметь хорошую атмосферу в команде, но и показывать соответствующий футбол. Думаю, что в плане игры мы сделали качественный скачок. И болельщики нам стали больше симпатизировать. Неслучайно на каждом матче стадионы забиты до отказа. Ждем аншлага и на игре с Аргентиной».

Ранее сообщалось, что матчи с аргентинцами и испанцами в прямом эфире можно будет увидеть на Первом канале в прямом эфире.

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