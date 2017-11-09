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Дзагоев: «Нынешний чемпионат - худший за последние 10 лет»

сегодня, 14:06

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев раскритиковал сверхоборонительный футбол, который демонстрирует большинство команд Премьер-Лиги:

«Я считаю, что ЦСКА сегодня играет в атакующий футбол. Я долго думал и думаю об этом в последнее время. На моей памяти это худший чемпионат из тех, что проводились за последние 10 лет. В футбол можно играть только с „Зенитом“, „Спартаком“ и „Краснодаром“. С остальными приходится просто бороться. Ты пытаешься играть в футбол, а они тебе не дают. И сами не играют, и другим не дают этого делать».

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Все комментарии
The_BESTolo4b
сегодня в 15:33
это потому то кабинет цска не в лидерах
wingback
сегодня в 15:29
То ли дело раньше, Барбарискин, когда коням в первом тайме трёшку отгружают, гинер в перерыве заносит, а потом соперник шесть раз перед конями расступается!
dargo
сегодня в 15:27
какое высокомерие, зачем обижать Урал, Арсенал и всех остальных - это недостойно лидера одной из ведущих команд нашего чемпионата. Ты лучше смотри как ЦСКА играет и поищи проблемы в игре своей команды, в матче с Зенитом вышли как заряженные петухи и кидались на всех - это был футбол? все хвалили ЦСКА после той игры, а за что? Мне больше понравилась игра Арсенала с нашей командой, несмотря на то, что они нанесли всего один удар за всю игру и победили Зенит
verek
сегодня в 15:25
помоему он и в прошлом сезоне такое говорил
salaga ответил Суеверный
сегодня в 15:22
Суеверный:
Я видел интервью с Аланом Дзагоевым, где прозвучало высказнанное мнение. Почему-то в данном случае не согласен. Большая конкуренция в борьбе за первенство, медали, еврокубковые позиции. Это же здОрово....
Речь идёт о зрелищности футбола. Представьте себе, что неким фантастическим способом наш чемпионат переселился на поля АПЛ или Бундеслиги: посещаемость к концу этого же сезона упала бы вдвое, а в конце следующего была бы вдвое ниже нашей. Только мы ещё и можем смотреть борьбу вместо игры.
пелеvin
сегодня в 15:22
...барбарискин, как ни странно, дело говорит...
Алексей Буренин
сегодня в 15:21
А сами армейцы забыли что ли как со швейцарцами так играли. вообще не согласен с Дзагоевым.
Ministri Krasnodar
сегодня в 15:21
Cами в половине матчей играете вторым номером играют...Он это имеет ввиду,говоря,что они играют в футбол?)
RBA ответил Казанский
сегодня в 15:17
Казанский:
ЦСКА и Спартак по 8 очков,Зенит 7 очков,Локомотив 4 очка.У тебя какой-то свой футбольный мир?)))
Футбольный мир у него нормальный , в отличие от тебя.
Команда Бонус Очки Коэф. оВ оН оП кВ кН кП
ЦСКА 4 12 2 0 2 4 0 0
Зенит 0 9 3 1 0 2 0 2
Спартак 4 8 1 2 1 0 0 0
Локомотив 0 4 1 2 1 0 0 0
Краснодар 0 3 Выбыл 0 0 0 3 0 1
salaga ответил Санчо Панса
сегодня в 15:14
Санчо Панса:
Худший по результативности и качеству исполнителей, на мой взгляд. Когда еще играли в нашем чемпионате Халк и Думбия, то все было по - другому! Тогда Спартак только грезил о чемпионстве) Но ушли звезды, а на смену им пришли неравноценные футболисты...
Чемпионат, качество которого зависит от небольшой группы игроков, вызывает сильные сомнения в своём уровне.
Владимир_Спартак
сегодня в 15:02
Полностью согласен. Игра а Автобус и Паровоз это отстой.
самуил кац 1
сегодня в 15:01
В какой футбол сейчас играют кони - не знает даже Витька Гончаренко, так что не гони, маленький. Просто ты чувствуешь, что пятое место в нынешнем сезоне будет для вас за счастье, вот и злишься. А не нравится играть в " оборонительный" футбол - поезжай за кордон, там на таких как ты большой спрос.
Сергеевич вернулся 1 ответил VIPded
сегодня в 14:58
VIPded:
Ну вот лишь бы ляпнуть... В этом сезоне ЦСКА уже принес в евро-копилку России 12 очков. По столько же принесли Спартак с Локомотивом на двоих, и Зенит с Краснодаром на двоих.
У твоего босса своя копилка. Не стоит путать патриотизм с соломинкой.
Germann
сегодня в 14:56
Ничья с МЮ в ответке - все прощу...
feelgood125 ответил skiros
сегодня в 14:54
skiros:
А в других странах всё наоборот? Там наверно чем меньше денег, тем более атакующий футбол показывают. Терять то нечего, да? Поэтому наверно Атлетико от обороны играет.
При чем тут атлетико? в этом году у них проблемы с нападающими, Гамейро не играет ни фига, Торрес - это вообще отдельная песня. Коста только после зимнего окна выйдет, Гризманн тоже сдал, да и напарника у него путёвого нет.... руководство и селекция Атлетико "сели в лужу этим летом", мягко говоря.
И да, в других странах по другому. Команда играющая в высшей лиге, обязана показывать красивый футбол, потому что Премьер лига - это лицо всего Российского футбола. А пока у большинства наших команд, цель отыграть все матчи на 0:0, а выигравая со счетом 1:0 выпустить всех защитников со скамейки - это вообще классика жанра.
Суеверный
сегодня в 14:49
Я видел интервью с Аланом Дзагоевым, где прозвучало высказнанное мнение. Почему-то в данном случае не согласен. Большая конкуренция в борьбе за первенство, медали, еврокубковые позиции. Это же здОрово....
SurgutSibir ответил Казанский
сегодня в 14:49
Казанский:
С остальными приходится просто бороться. Ты пытаешься играть в футбол, а они тебе не дают. ----------------------- Иди Алан в ЛФЛ,там ты будешь звездой))
Не. они должны, обязаны стоять и наслаждаться глядя на игру Алана.=)
Igo0rek ответил yudin_duda
сегодня в 14:48
    vka1970
    сегодня в 14:47
    Просто интересно. Какое место займёт Цска в турнире РФПЛ в самом плохом чемпионате ?
    Как минимум в тройке его точно не будет.
    Тогда возникает вопрос: А действительно ли чемпионат худший ?
    Санчо Панса
    сегодня в 14:44
    Худший по результативности и качеству исполнителей, на мой взгляд. Когда еще играли в нашем чемпионате Халк и Думбия, то все было по - другому! Тогда Спартак только грезил о чемпионстве) Но ушли звезды, а на смену им пришли неравноценные футболисты...
    skiros ответил feelgood125
    сегодня в 14:41
    feelgood125:
    В России футбольная формула проста, чем меньше денег у команды, тем оборонительней футбол.
    А в других странах всё наоборот? Там наверно чем меньше денег, тем более атакующий футбол показывают. Терять то нечего, да? Поэтому наверно Атлетико от обороны играет.
    Parovoznic ответил игорь привет
    сегодня в 14:40
    игорь привет:
    Удивительно что опубликовал этот сайт эту заметку. Я иногда пишу комменты о нашей ПФЛ без матов, оскорблений, так банят. Просто шок от свободы слова, даже о нашем футболе надо лицемерить , врать, значит обречён наш футбол навечно. Что наш футбол самый убогий с одним отбоем это данность. Но эта тема закрыта. Я лично на стадион пошёл бы ,если бы мне заплатили и то не знаю какую сумму. Просто мучение смотреть этот отбой, 11 человек в обороне, 3-5 атакуют. Даже со стандартов уже не забить, у немцев при угловых и штрафных 7 человек в штрафной, у нас один -два клуба где до 6 , а так 3-5 максимум, даже дурака нет шансов забить. Футбол показывает более - менее Спартак , остальные клубы на отбое, даже армейцы. Я футбол полюбил на тренировке заводской команды, задача бы забить только головой. Сейчас, уверен, не выполнит эту задачу не один клуб ПФЛ со всей сборной. Бегать и пахать не надо, контракты привязаны не известно к чему, в Англии решили именно так эту проблему говорят. А у нас платят за выползание на поле. Могли бы привязать значительные деньги к трём голам минимум. Научились бы бегать и привыкнуть тупо к нагрузкам, да и самое главное, забивать. Так играет пятёрка чемпионатов, там футбол настоящий, у нас и пародией его не назовёшь , одно уныние сплошное. Те же немцы летят в нападение 8-ром, двое защитив ещё и поджимают. Вот это спектакль и за это любят футбол. Учиться и контракты. Палкой не заставишь играть по схеме немцев с любым тренером. Только так играть будут и пытаться, если за это будут платить деньги, а не отходняк с ночки
    Теперь я знаю, как переводит Гугл )))
    yudin_duda ответил LOpp
    сегодня в 14:39
    Голубой шлак, в первую очередь, выиграл ее позором
    Казанский
    сегодня в 14:39
    Чует Дзагоев,что в этом сезоне коням отсыпят полный кулек его любимых барбарисок,вот и начинаются рыдания)))
    LOpp
    сегодня в 14:38
    по сути Дзага прав. большинство команд играет в оборонительный футбол. поэтому такая низкая посещаемость и низкие рейтинги трансляций. но, ни кто не запретит клубам играть в такой футбол. Челси со своим "автобусом" ЛЧ выиграла.
    feelgood125
    сегодня в 14:37
    В России футбольная формула проста, чем меньше денег у команды, тем оборонительней футбол.
    Parovoznic
    сегодня в 14:35
    Собрать бы подобные комменты всех этих... От Дзагоева до Грушевского...
    Да издать бы отдельной книжкой с названием "Когда у Гинера кончаются деньги"...
    игорь привет
    сегодня в 14:34
    Удивительно что опубликовал этот сайт эту заметку. Я иногда пишу комменты о нашей ПФЛ без матов, оскорблений, так банят. Просто шок от свободы слова, даже о нашем футболе надо лицемерить , врать, значит обречён наш футбол навечно. Что наш футбол самый убогий с одним отбоем это данность. Но эта тема закрыта. Я лично на стадион пошёл бы ,если бы мне заплатили и то не знаю какую сумму. Просто мучение смотреть этот отбой, 11 человек в обороне, 3-5 атакуют. Даже со стандартов уже не забить, у немцев при угловых и штрафных 7 человек в штрафной, у нас один -два клуба где до 6 , а так 3-5 максимум, даже дурака нет шансов забить. Футбол показывает более - менее Спартак , остальные клубы на отбое, даже армейцы. Я футбол полюбил на тренировке заводской команды, задача бы забить только головой. Сейчас, уверен, не выполнит эту задачу не один клуб ПФЛ со всей сборной. Бегать и пахать не надо, контракты привязаны не известно к чему, в Англии решили именно так эту проблему говорят. А у нас платят за выползание на поле. Могли бы привязать значительные деньги к трём голам минимум. Научились бы бегать и привыкнуть тупо к нагрузкам, да и самое главное, забивать. Так играет пятёрка чемпионатов, там футбол настоящий, у нас и пародией его не назовёшь , одно уныние сплошное. Те же немцы летят в нападение 8-ром, двое защитив ещё и поджимают. Вот это спектакль и за это любят футбол. Учиться и контракты. Палкой не заставишь играть по схеме немцев с любым тренером. Только так играть будут и пытаться, если за это будут платить деньги, а не отходняк с ночки
    Казанский ответил VIPded
    сегодня в 14:31
    VIPded:
    Ну вот лишь бы ляпнуть... В этом сезоне ЦСКА уже принес в евро-копилку России 12 очков. По столько же принесли Спартак с Локомотивом на двоих, и Зенит с Краснодаром на двоих.
    ЦСКА и Спартак по 8 очков,Зенит 7 очков,Локомотив 4 очка.У тебя какой-то свой футбольный мир?)))
    cevin cigan
    сегодня в 14:30
    А в чём не прав Дзага? Я у буков,практически каждый тур ставлю 2.5 мен и стал зажиточным человеком! Вот малолетним умникам,это не понять(они лучше у мамки на бургер стрельнут с пепси и будут рассуждать об атакующем футболе)
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