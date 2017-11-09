Дзагоев: «Нынешний чемпионат - худший за последние 10 лет»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев раскритиковал сверхоборонительный футбол, который демонстрирует большинство команд Премьер-Лиги:

«Я считаю, что ЦСКА сегодня играет в атакующий футбол. Я долго думал и думаю об этом в последнее время. На моей памяти это худший чемпионат из тех, что проводились за последние 10 лет. В футбол можно играть только с „Зенитом“, „Спартаком“ и „Краснодаром“. С остальными приходится просто бороться. Ты пытаешься играть в футбол, а они тебе не дают. И сами не играют, и другим не дают этого делать».

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