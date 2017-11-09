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Божович: «Никто не ожидал такой плотности в таблице»

сегодня, 14:12

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал успехи своей команды в чемпионате России. 

«В целом я доволен местом команды и очками, которые мы набрали в первом круге. Знаю, что после побед над „Краснодаром“, „Зенитом“ и ПФК ЦСКА нас называют грозой авторитетов. Это приятно. Но остался осадок от неудачи в кубковой игре в Тамбове и тех домашних матчей чемпионата, когда мы слишком много позволили сопернику. Это игры против „Тосно“, „Урала“ и „Амкара“.

Если говорить о первой половине чемпионата, то, по-моему, никто не ожидал, что будет такая плотность в таблице. Мы в трех очках от Лиги Европы, но и на такой же дистанции от зоны стыков. Очень интересный Чемпионат в России».

Напомним, что ранее полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что считает нынешний чемпионат худшим за последние 10 лет. 

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Василий 50
сегодня в 14:15
Что правда, то правда.
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