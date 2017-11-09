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Зырянов: «„Спартак“ добился своего спустя 16 лет, а теперь успокоился на столько же»

сегодня, 13:47

Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов прокомментировал среднюю посещаемость игр «Спартака», а также немного пошутил о чемпионских амбициях столичного клуба. 

«20-30 тыс. — это тоже хорошо. Всё-таки это Москва, там не только одна команда. А вообще, „Спартак“, став в прошлом сезоне чемпионом, добился своего спустя 16 лет. И теперь немножко успокоился. Ещё на столько же лет», - заявил Константин Зырянов в эфире радио.

Ранее Константин Зырянов оценил шансы сборной России на чемпионате мира 2018. 

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Все комментарии
Zak11
сегодня в 14:01
Чемпионства Зенита можно посчитать на пальцах рук, одной даже достаточно. Чемпионств Спартака пересчитывать не хватит пальцев даже на ногах) Разница ребят)
Одно слово румын
сегодня в 14:01
Мнение старого баклана представляет разве что сугубо орнитологический интерес
Zak11
сегодня в 13:59
Я думал Зырянов адекватный человек, но видимо "Зенит головного мозга" даёт о себе знать всё больше и больше с каждым днём. Я оцениваю не только по словам о Спартаке, но и о сборной.
Colonist
сегодня в 13:58
16 лет это не много... Чего то мне кажется, что Зенит впервые стал чемпионом всго 10 лет назад, в 2007 году! А в СССР всего один раз в 1985 году вроде...? Посчитайте перерывы между его чемпионствами? Да и чемпионства тоже не мешало бы посчитать! :))))
spartach n1
сегодня в 13:57
Пенсионер зенита плохо знает историю своего клуба иначе бы молчал громче ))
juchok
сегодня в 13:54
терь я все понял! это Зыряныч под ником "Салли" строчит тут на форуме!
parallels
сегодня в 13:53
с чего вы решили, что он пошутил? чистую правду сказал, на соккере все это подтвердят! кроме спартачей 😄
loko7
сегодня в 13:52
Костя давно не заглядывал в турнирную таблицу - Зенит уже не первый и разница между Спартаком всего 5 очков.
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