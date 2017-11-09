Зырянов: «„Спартак“ добился своего спустя 16 лет, а теперь успокоился на столько же»

Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов прокомментировал среднюю посещаемость игр «Спартака», а также немного пошутил о чемпионских амбициях столичного клуба.



«20-30 тыс. — это тоже хорошо. Всё-таки это Москва, там не только одна команда. А вообще, „Спартак“, став в прошлом сезоне чемпионом, добился своего спустя 16 лет. И теперь немножко успокоился. Ещё на столько же лет», - заявил Константин Зырянов в эфире радио.



Ранее Константин Зырянов оценил шансы сборной России на чемпионате мира 2018.

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