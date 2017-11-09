Дети с редким заболеванием посетили тренировку сборной России

Тренировку сборной России при содействии благотворительного фонда «Дети-Бабочки» посетили дети с редким генетическим заболеванием.



«Ребята, которые не могут играть в футбол, для которых утреннее пробуждение и подъем с кровати - огромная победа, смогли пообщаться с высококлассными футболистами сборной России по футболу и исполнить свою мечту. Не знаю, смогут ли они завтра приехать на стадион, но могу точно пообещать, что они всем сердцем будут переживать за нашу команду», - заявила учредитель и председатель фонда «Дети-Бабочки» Алена Куратова.



Напомним, что полузащитник «Хоффенхайма» Серж Гнабри 1 процент от зарплаты будет перечислять в благотворительные фонды.

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