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Дети с редким заболеванием посетили тренировку сборной России

сегодня, 15:48

Тренировку сборной России при содействии благотворительного фонда «Дети-Бабочки» посетили дети с редким генетическим заболеванием.

«Ребята, которые не могут играть в футбол, для которых утреннее пробуждение и подъем с кровати - огромная победа, смогли пообщаться с высококлассными футболистами сборной России по футболу и исполнить свою мечту. Не знаю, смогут ли они завтра приехать на стадион, но могу точно пообещать, что они всем сердцем будут переживать за нашу команду», - заявила учредитель и председатель фонда «Дети-Бабочки» Алена Куратова. 

Напомним, что полузащитник «Хоффенхайма» Серж Гнабри 1 процент от зарплаты будет перечислять в благотворительные фонды.

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Все комментарии
RDeanW
сегодня в 16:53
тот редкий момент, когда после проведения подобного мероприятия на лечение скидывались не футболисты, а дети
самуил кац 1
сегодня в 16:30
Посмотрели дети на нашу тренировку и пожалели футболистов !
parallels ответил LOpp
сегодня в 16:25
LOpp:
после посещения тренировки сборной России, дети с редкими заболевания поняли, что они не одиноки.
и как ты это понял?
salaga
сегодня в 16:23
Дети посмотрели на здоровых с виду бугаёв и с облегчением убедились, что не всё для них так уж безнадёжно, как они себе представляли. Всё же есть хоть какая-то реальная польза от сборной.
RUSTY8 ответил LOpp
сегодня в 16:21
LOpp:
после посещения тренировки сборной России, дети с редкими заболевания поняли, что они не одиноки.
а главное, не все для них еще потеряно
Исламоголовый
сегодня в 16:15
Удачи дети с редкими заболеваниями, после тренировки обязательно помолитесь в мечети. Всевышний поможет как и мне.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:11
Хоть одна позитивная новость с добром. Молодцы за акцию..
LOpp
сегодня в 16:09
после посещения тренировки сборной России, дети с редкими заболевания поняли, что они не одиноки.
Chatlan
сегодня в 15:53
Я уж подумал, что Черчесов новых вызывает. Ну а что, разницы все равно особой нет
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