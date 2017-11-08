«Олимпиец» одолел «Химки»

В поединке 22-го тура ФНЛ «Олимпиец» обыграл «Химки».
Химки, стадион «Родина»
«Химки» – «Олимпиец» – 0:2 (0:1)
Гол: Хайруллов 29, Морозов 56.
«Химки»: Исупов, Заика, Малания, Шумских, Лисинков, Мостовой, Батов, Яковлев, Талалай (Петрусев 53), Радченко (Титов 46), Кузьмичев (Пичугин 70).
Главный тренер: Александр Ирхин.
«Олимпиец»: Анисимов, Хрипков, Абрамов, Маляров, Филин, Морозов, Хайруллов, Нежелев, Каретник (Ламбарский 46), Горбунов, Сорочкин (Беляков 86).
Главный тренер: Николай Писарев.
Предупреждения: Каретник 33, Батов 68.
Судья: Василий Казарцев.
Отметим, что ранее в рамках матча 22-го тура ФНЛ поражение от «Томи» потерпели «Крылья Советов».
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