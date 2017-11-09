Карпин будет работать в качестве приглашенного эксперта на матче Россия - Аргентина

Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин будет комментировать товарищеский матч сборных России и Аргентины.



«Карпин в прямом эфире выступит в качестве приглашенного эксперта. Матч пройдет в Москве на Большой спортивной арене „Лужники“ 11 ноября, начало игры в 16:00 мск, трансляция начнется в 15:50», - сообщает источник.



Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси выйдет в стартовом составе в матче против сборной России.

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