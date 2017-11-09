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Карпин будет работать в качестве приглашенного эксперта на матче Россия - Аргентина

сегодня, 11:45
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентина11.11.2017 в 16:00 Не начался

Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин будет комментировать товарищеский матч сборных России и Аргентины. 

«Карпин в прямом эфире выступит в качестве приглашенного эксперта. Матч пройдет в Москве на Большой спортивной арене „Лужники“ 11 ноября, начало игры в 16:00 мск, трансляция начнется в 15:50», - сообщает источник.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси выйдет в стартовом составе в матче против сборной России. 

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Все комментарии
311
сегодня в 12:15
Мнение эксперта после матча: "Потому что они, б**ть, сильнее. Месси к нам не поедет, е*т!"
ДСА
сегодня в 12:09
Срубит миллион за 3 часа работы.
MIKITA463295
сегодня в 12:08
Как эксперт Карпин хорош,слушать его приятно ...
Остапчук 67
сегодня в 12:01
В тренеры его брать не торопятся.
Василий 50
сегодня в 11:57
Временщик.
Морозовский
сегодня в 11:54
И Фурсенку надо было параллельно привлечь! Он бы затмил Волерия!
cevin cigan
сегодня в 11:51
А Бубена почему не взяли?????
борька
сегодня в 11:50
Одни эксперты, а сборная каличная,
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