Касильяс сохраняет шансы на вызов в сборную Испании и участие в ЧМ-2018

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги не исключает, что голкипер «Порту» Икер Касильяс может вернуться в национальную команду и принять участие на чемпионате мира в России:

«Икер может вернуться в сборную. Мы ни перед кем не закрываем двери в национальную команду».

Напомним, 36-летний Касильяс на данный момент не имеет игровой практики в португальском клубе. Наставник «Порту» Сержиу Консейсау вывел испанского вратаря из стартового состава за активное использование игроком мобильного телефона в расположении команды.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте