Бышовец: «Сборная Аргентины — не только тест для игроков, но и вызов для тренеров»

Бывший наставник сборной России Анатолий Бышовец оценил шансы россиян в товарищеском матче со сборной Аргентины:

«Посмотрел основную часть тренировки сборной России и должен сказать, что по движению и некой агрессивности в единоборствах заметен хороший настрой. Думаю, сборная Аргентины – это не только тест для наших игроков, но и вызов для тренеров. Такой соперник, конечно, требует определенной выбранной тактики. Сегодня я видел, над чем работала команда. Думаю, что это должно принести свои плоды. Однако учитывая то, что это товарищеский матч, его ход довольно трудно спрогнозировать: команда Аргентины, скорее всего, будет много экспериментировать.

Также стоит отметить, что наша команда находится не в оптимальном составе. Это тоже будет похоже на эксперимент, но очень полезный. Главное в этой игре – не столько результат, сколько информация, которую тренерскому штабу будет необходимо переосмыслить».

Встреча состоится 11 ноября в 16:00 по московскому времени на стадионе «Лужники».

Нападающий аргентинцев Лионель Месси считает, что встреча с россиянами принесет его команде значительную пользу.

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