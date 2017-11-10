Кирьяков: «У Германии был бы стопроцентный настрой. Но мы играем с южноамериканцами»

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков в преддверии товарищеского матча бывшей команды против Аргентины, отметил, что многое в этом поединке будет зависеть от настроя аргентинских футболистов на игру:

«Здесь очень много нюансов: всё-таки матч товарищеский. Матч, по большому счёту для сборной Аргентины ничего не значащий. Основной момент – это приехать и посмотреть страну, в которой предстоит играть на чемпионате мира и решить какие-то организационные моменты. Всё зависит от того, как серьезно будут действовать игроки в этом матче. Если они настроятся и будут играть в полную силу, то, конечно, нашей сборной придется очень тяжело. У них в составе есть звезда в лице Месси. Конечно, многое будет зависеть и от него.

Если же соперники будут играть расхлябанно, то матчи отборочного турнира в Южной Америке показали, что эту команду нужно и можно обыгрывать. Первые минут десять-пятнадцать покажут, увидим ли мы действительно серьёзно настроенного соперника, или соперника, который приехал принять участие в товарищеском матче и не более того.

Если бы мы играли со сборной Германии, я бы с уверенностью сказал бы, что у немцев будет стопроцентная самоотдача на поле. Для них не существует проходных матчей. А так как это южноамериканцы, которые могут себе позволить расслабленно играть, то пока затрудняюсь ответить на вопрос, какой матч мы можем увидеть. Надеюсь, что с первых минут соперник заведётся и покажет свою силу. Нам нужно проверить нашу сборную именно на таком уровне. На фоне расслабленных аргентинцев правильной информации о возможностях сборной России тренерский штаб не получит. Если же соперники сыграют в полную силу, то здесь уже будет интересно посмотреть, где мы находимся».

Ранее аргентинский защитник «Ромы» Федерико Фасио заявил, что постарается максимально использовать свой шанс в сборной.

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