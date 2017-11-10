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    Нуждается ли сборная России в услугах опорного полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова?
    Да
    58%
    2074
    Нет
    35%
    1246
    Затрудняюсь ответить
    6%
    226
    Всего голосов: 3546
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Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ШвецияШвеция -:- Логотип ИталияИталия Фонбет 3.6 3.1 2.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
21:00 сегодня Логотип УкраинаУкраина -:- Логотип СловакияСловакия Фонбет 2.05 3.25 3.85
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип МексикаМексика Фонбет 1.45 4.5 7
22:45 сегодня Логотип ПольшаПольша -:- Логотип УругвайУругвай Фонбет 2.4 3.3 2.95
23:00 сегодня Логотип ЯпонияЯпония -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 11.5 6.5 1.23
23:00 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип УэльсУэльс Фонбет 1.27 5.5 11.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ГерманияГермания Фонбет 3.4 3.4 2.15
23:45 сегодня Логотип ПортугалияПортугалия -:- Логотип Сауд. АравияСауд. Аравия Фонбет 1.15 7 22
Евро-2019 (до 21), 12 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип Армения (до 21)Армения (до 21) -:- Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) Фонбет 11 5.3 1.25
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Гинер: «Работу Ганчаренко на данный момент оцениваю хорошо»

сегодня, 09:44

Президент ЦСКА Евгений Гинер доволен работой белорусского специалиста Виктора Ганчаренко на посту наставника «армейцев»:

«Работу тренера на данный момент оцениваю хорошо. Я доволен Ганчаренко».

После 16 туров РФПЛ московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице. Вчера команда возобновила тренировки.

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Все комментарии
SHMEL
сегодня в 11:12
С таким-то составом набрать 6 очков после 4-игр в ЛЧ выйдя туда их 4-й корзины и идти на 4-м месте в чемпионате,опережая липовых печенёнов-как можно быть не довольным?
Остапчук 67
сегодня в 11:02
Гончаренко нужны новые сильные игроки, а их нет, тренер занервничал.
Да, появляются новые молодые воспитанники, но они сразу начинают звездить.
Klassе
сегодня в 11:01
Еще бы! Лучше Ганчаренко с ликвидацией проекта цска справится только слуцкий пельмень)))
Сергеевич вернулся 1 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 10:53
Дед за ЦСКА:
После последнего фиаско Рубина на армейской ветке ожил тролль Казанский.. Примета - опять сгинет, как только Рубин оконфузится. По поводу мнения ЕЛГ. Полное согласие. Выводы будут по окончании сезона.
Дед). Ну чё за стрелки переводишь на Колю?). После каждого матча Рубина, после каждого, на ветке Рубина пасутся кони, резвятся. Уж не обессудь. Кстати, ты недавно был там в топе). С чем и поздравляю)).
ДСА
сегодня в 10:52
1-место - 5
2-5 место - 4
6-9 место - 3
10-12 место - 2
13-14 место - 1
15-16 место - 0
Don trambon ответил Казанский
сегодня в 10:32
Казанский:
Не,из меня болельщик Локомотива никакой...Я же всей душой за поней))Кстати на Авито Гинер ищет и футболистов и советников и тренеров.Пойдешь кем-нибудь,но за бесплатно?))
Странный ты какой то) Везде ищешь инфу про Гинера и т.д. наверное ещё плакаты с его изображением по всей комнате расклеены)

Знал бы про это Гинер, что за ним так сильно и внимательно следит мальчуган из Казани, да ещё приверженец идеологии красно белого братства, думаю он бы усилил охрану от греха подальше.
Дед за ЦСКА
сегодня в 10:31
После последнего фиаско Рубина на армейской ветке ожил тролль Казанский.. Примета - опять сгинет, как только Рубин оконфузится.
По поводу мнения ЕЛГ. Полное согласие. Выводы будут по окончании сезона.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:31
"Хорошую рекламу" сделали коням три персонажа, теперь вся Россия с нетерпением ждёт матча в Хабаровске, но апогей будет в Казани. Я так думаю).
Алексей Буренин
сегодня в 10:31
Посмотрим что будет дальше
Казанский ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:27
Сергеевич вернулся 1:
"Барабанщика" рядом не хватает)
Димон он всегда где-то рядом,он всегда на "карауле"))
Казанский ответил Don trambon
сегодня в 10:26
Don trambon:
Опять пошла заезженная пластинка) Тебе бы идти на ЖД пути работать, стрелки ты кидаешь на ура)0
Не,из меня болельщик Локомотива никакой...Я же всей душой за поней))Кстати на Авито Гинер ищет и футболистов и советников и тренеров.Пойдешь кем-нибудь,но за бесплатно?))
Сергеевич вернулся 1 ответил Казанский
сегодня в 10:24
Казанский:
Зато он подъем красиво дудит)) https://www.youtube.com/watch?v=b5HZz0lejY4
"Барабанщика" рядом не хватает)
Don trambon ответил Казанский
сегодня в 10:24
Казанский:
Ну вот зря ты так про Димона-охранника.Зачем ты нелестно отзываешься о своем соратнике?((Стыдно за тебя перед КС-сообществом
Опять пошла заезженная пластинка) Тебе бы идти на ЖД пути работать, стрелки ты кидаешь на ура)0
Казанский ответил Don trambon
сегодня в 10:23
Don trambon:
А ты думаешь ему есть какое-то дело до команды с 10 места, которая сама себя ликвидирует в скором времени?)0 А на счёт тебя тем более, знать не знает.. ну ошивается какой то паренёк с метлой около офиса, что то подслушивает, а потом на соккере свои басни строчит)0 Эх..)
Ну вот зря ты так про Димона-охранника.Зачем ты нелестно отзываешься о своем соратнике?((Стыдно за тебя перед КС-сообществом
Казанский ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:21
Сергеевич вернулся 1:
Главное, чтобы марш 63на не сбагрил).
Зато он подъем красиво дудит))
Don trambon ответил Казанский
сегодня в 10:20
Казанский:
Что-то надо предпринимать...Может к Гинеру советником пойти?)))
А ты думаешь ему есть какое-то дело до команды с 10 места, которая сама себя ликвидирует в скором времени?)0 А на счёт тебя тем более, знать не знает.. ну ошивается какой то паренёк с метлой около офиса, что то подслушивает, а потом на соккере свои басни строчит)0
Эх..)
Казанский
сегодня в 10:17
КС-фан,скинтесь Гинеру на покупку футболиста,а то так и будете на Витька смотреть и вспоминать Траоре)))
Сергеевич вернулся 1 ответил Казанский
сегодня в 10:17
Казанский:
Да,та еще дуделка((
Главное, чтобы марш 63на не сбагрил).
Казанский ответил Don trambon
сегодня в 10:15
Don trambon:
это да. Терпит бедная Казань столько, что аж жалко её. Клуб позорит, казанский то же не отстаёт от клуба( Предпринимать уже что то пора..
Что-то надо предпринимать...Может к Гинеру советником пойти?)))
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:14
Значит чел с причёской похожий на Бабаева не договорился с космонавтом в одной из московских ресторанов).
Казанский ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:14
Сергеевич вернулся 1:
А трамбон разве не музыкальный инструмент???)
Да,та еще дуделка((
Don trambon ответил Казанский
сегодня в 10:12
Казанский:
И не говори(((Куда нам,провинциалам,до культурной и образованной Тьмутараканьи
это да. Терпит бедная Казань столько, что аж жалко её. Клуб позорит, казанский то же не отстаёт от клуба(

Предпринимать уже что то пора..
Сергеевич вернулся 1 ответил Байкал-38
сегодня в 10:11
Байкал-38:
А Вы батенька сегодня по поговоркам прикололись?!
Вдохновение какое-то). Сам не пойму))
борька
сегодня в 10:10
Все очень рады!
Сергеевич вернулся 1 ответил Казанский
сегодня в 10:10
Казанский:
А он может?))
А трамбон разве не музыкальный инструмент???)
Байкал-38 ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:10
Сергеевич вернулся 1:
Дружба, дружбой табачок врозь.
А Вы батенька сегодня по поговоркам прикололись?!
Казанский ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:09
Сергеевич вернулся 1:
Коля! Не мешай. Пусть сбагрит нам чё-нибудь)
А он может?))
Сергеевич вернулся 1 ответил Байкал-38
сегодня в 10:08
Байкал-38:
Кстати уже был шанс на вливание денег Абрамовича через сына в ЦСКА, но то ли Гинер не захотел делить "корону", то ли Абрамович вовремя одумался!
Дружба, дружбой табачок врозь.
самуил кац 1
сегодня в 10:08
Король относит себя к " требовательным болельщикам клуба " ! Однако !
Казанский ответил Don trambon
сегодня в 10:08
Don trambon:
Предложения криво ставишь, так ещё и пол путаешь.. эхх стыдно за Казань, необразованное поколение подрастает(
И не говори(((Куда нам,провинциалам,до культурной и образованной Тьмутараканьи
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