Гинер: «Работу Ганчаренко на данный момент оцениваю хорошо»

Президент ЦСКА Евгений Гинер доволен работой белорусского специалиста Виктора Ганчаренко на посту наставника «армейцев»:
«Работу тренера на данный момент оцениваю хорошо. Я доволен Ганчаренко».
После 16 туров РФПЛ московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице. Вчера команда возобновила тренировки.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Да, появляются новые молодые воспитанники, но они сразу начинают звездить.
Да, появляются новые молодые воспитанники, но они сразу начинают звездить.
2-5 место - 4
6-9 место - 3
10-12 место - 2
13-14 место - 1
15-16 место - 0
2-5 место - 4
6-9 место - 3
10-12 место - 2
13-14 место - 1
15-16 место - 0
Знал бы про это Гинер, что за ним так сильно и внимательно следит мальчуган из Казани, да ещё приверженец идеологии красно белого братства, думаю он бы усилил охрану от греха подальше.
Знал бы про это Гинер, что за ним так сильно и внимательно следит мальчуган из Казани, да ещё приверженец идеологии красно белого братства, думаю он бы усилил охрану от греха подальше.
По поводу мнения ЕЛГ. Полное согласие. Выводы будут по окончании сезона.
По поводу мнения ЕЛГ. Полное согласие. Выводы будут по окончании сезона.
https://www.youtube.com/watch?v=b5HZz0lejY4
Эх..)
Эх..)
Предпринимать уже что то пора..
Предпринимать уже что то пора..