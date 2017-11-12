Хорняк: «Игроки „Луч-Энергии“ почувствовали, что они кому-то нужны»

Главный тренер «Луч-Энергии» Жолт Хорняк прокомментировал победу своей команды над «Шинником» в матче 23-го тура ФНЛ. Напомним, что финансовая ситуация в клубе, еще недавно стоящего на грани банкротства, стабилизировалась с приходом нового спонсора.

«Спасибо болельщикам за поддержку. Эта победа рождалась очень тяжело. В первом тайме мы вышли будто бы со слишком большим „респектом“ к сопернику и в итоге допустили ошибку, пропустив гол. После перерыва помогли замены, хотя пришлось уже идти ва-банк. Именно так, на мой взгляд, и должны усиливать игру выходящие на замену футболисты.

Для нас очень важна поддержка и внимание губернатора, спонсоров. Ребята почувствовали, что они кому-то нужны. Со своей стороны могу заверить, что мы будем работать на совесть и сделаем все, чтобы команда поднялась в турнирной таблице».

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