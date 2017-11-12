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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип КонгоКонго -:- Логотип УгандаУганда - - -
18:30 сегодня Логотип ГанаГана -:- Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.15 3.1 3.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.2 2.1
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 1:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.05 11.5 50
14:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 1:1 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 2.2 2.65 4.2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 2 3.2 3.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет 4.9 3.5 1.68
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Хорняк: «Игроки „Луч-Энергии“ почувствовали, что они кому-то нужны»

сегодня, 14:35
Луч-ЭнергияЛуч-Энергия3 : 1ШинникШинникМатч завершен

Главный тренер «Луч-Энергии» Жолт Хорняк прокомментировал победу своей команды над «Шинником» в матче 23-го тура ФНЛ. Напомним, что финансовая ситуация в клубе, еще недавно стоящего на грани банкротства, стабилизировалась с приходом нового спонсора.

«Спасибо болельщикам за поддержку. Эта победа рождалась очень тяжело. В первом тайме мы вышли будто бы со слишком большим „респектом“ к сопернику и в итоге допустили ошибку, пропустив гол. После перерыва помогли замены, хотя пришлось уже идти ва-банк. Именно так, на мой взгляд, и должны усиливать игру выходящие на замену футболисты.

Для нас очень важна поддержка и внимание губернатора, спонсоров. Ребята почувствовали, что они кому-то нужны. Со своей стороны могу заверить, что мы будем работать на совесть и сделаем все, чтобы команда поднялась в турнирной таблице».

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drug01
сегодня в 14:47
Зарплату получили и стали нужны????
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