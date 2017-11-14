Дзагоев: «Для меня Месси лучше, чем Роналду. Был и останется»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в эфире программы «Футбол России» сравнил нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси с форвардом «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду:

«В последние семь лет они „Золотой мяч“ передают друг другу каждый год. И это правильно. Они много забивают, выигрывают. То „Реал“ с Роналду, то „Барселона“ с Месси. Вот Португалия выиграла Евро-2016, Роналду пофеерил в Лиге чемпионов, выиграл её. Само собой, получил „Золотой мяч“. Если их сравнивать, то для меня Месси лучше. Был и останется. Это инопланетянин какой-то. Он может всю игру ходить пешком, но забить три гола и отдать две передачи. Криштиану же это все-таки машина, машина для убийства, которая уничтожает. А Месси – это искусство».

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