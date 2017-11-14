Южная Корея сыграла вничью со сборной Сербии в товарищеском матче

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Англия. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.45 4.15 8.2
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2.05 3.15 3.95
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания Фонбет 3.05 2.8 2.7
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Южная КореяЮжная Корея 1:1 Логотип СербияСербия - - -
14:35 Матч завершен Логотип КитайКитай 0:4 Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия Фонбет 4.8 3.5 1.77
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.47 4.3 8
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
  • Главные новости
  • Все новости
15:20
Вентура не собирается уходить сам, так как хочет получить компенсацию30
14:27
Агент: «Смольниковым интересовалась „Барселона“»44
11:56
Более 622 тыс. билетов на ЧМ-18 было продано на первом этапе жеребьевки 43
11:38
На матч Россия - Испания продано почти 42 тысячи билетов37
10:32
Мостовой: «Россия может сыграть с Испанией лучше, чем с Аргентиной»49
16:45
Нигматуллин: «Сборная Италии сейчас - команда средних игроков»0
16:38
Алейш Видаль согласился на переход в «Рому»0
16:28
Колумбия забила 4 мяча в ворота сборной Китая2
16:20
Павлюченко: «На меня гонят, не имея на то оснований»8
16:12
Матч Аргентина - Нигерия посетит до 26 тыс. болельщиков3
16:09
Роналду - игрок года по версии Goal3
16:03
Нигматуллин: «На данный момент сборная России не готова обыграть Испанию»4
15:55
Роналду и Хакими возобновили тренировки с «Реалом»1
15:43
Лапочкин рассудит «Краснодар» и «Спартак», а также другие назначения на 17-й тур РФПЛ14
15:34
Киммих во второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Баварии»3
15:06
Сын Руслана Нигматуллина тренируется с основным составом «Спартака»14
15:03
Зобнин: «Жду с нетерпением, когда выйду на поле»3
14:56
У стадиона «Реймса» появится памятник Раймону Копа0
14:45
Сборная Швеции будет базироваться в Геленджике9
14:35
Вентура угрожал уйти в отставку после первого матча против Швеции10
14:17
Дзаккардо: «Потерял дар речи из-за того, что Италия не прошла на ЧМ-18»6
14:03
«Шальке-04» может приобрести Камарасу2
13:51
Руй Патрисиу - приоритетная цель «Наполи»1
13:42
Зобнин тренируется в общей группе «Спартака»21
13:40
Участие Карвахаля в матче с «Атлетико» практически исключено2

Южная Корея сыграла вничью со сборной Сербии в товарищеском матче

сегодня, 15:52
Южная КореяЮжная Корея1 : 1СербияСербияМатч завершен

Южная Корея сыграла вничью в товарищеском матче со сборной Сербией.

Ульсан, «Ульсан-Мунсу-Стэдиум»

Южная Корея - Сербия 1:1 (0:0)
Голы: Льяич 59, Ку Чжа-Чеол 62.

Южная Корея: Чжо Хен У, Ким Ен Гвон, Чжан Хен Су, Чхве Чхоль Сун, Квон Чан Хун (Мьенг-Джу Ли 80), Чжон У Ен, Ким Мин У, Ку Чжа-Чеол (Ли Кьюн-Хо 70), Ки Сон Ен, Дже-Сун Ли (Ем Ки Хун 81), Сон Хын Мин.
Главный тренер: Тэ-Йон Шин.

Сербия: Стойкович (Дмитрович 46), Вукович, Иванович (Велькович), Обрадович, Рукавина, Живкович, Милинкович-Савич (Гачинович 75), Груйич (Коларов 46), Максимович (Радоньич 46), Ляйич, Прийович.
Главный тренер: Младен Крстаич (и.о.).

Судья: Ма Нинг.

Добро пожаловать! Сборная Сербии – на ЧМ-2018

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Колумбия забила 4 мяча в ворота сборной Китая
Сегодня, 16:28 2
У стадиона «Реймса» появится памятник Раймону Копа
Сегодня, 14:56 0
Сборная Швеции будет базироваться в Геленджике
Сегодня, 14:45 9
Федерация футбола Италии проведет экстренное заседание
Сегодня, 12:58 12
Как Италии попасть на ЧМ-2018?
Сегодня, 12:16Арнольд Шварценеггер в блоге Воинствующий глор7
Бен Арфа сегодня предстанет перед юридическим комитетом Лиги 1
Сегодня, 10:36 2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100