Южная Корея сыграла вничью со сборной Сербии в товарищеском матче

Южная Корея сыграла вничью в товарищеском матче со сборной Сербией.
Ульсан, «Ульсан-Мунсу-Стэдиум»
Южная Корея - Сербия 1:1 (0:0)
Голы: Льяич 59, Ку Чжа-Чеол 62.
Южная Корея: Чжо Хен У, Ким Ен Гвон, Чжан Хен Су, Чхве Чхоль Сун, Квон Чан Хун (Мьенг-Джу Ли 80), Чжон У Ен, Ким Мин У, Ку Чжа-Чеол (Ли Кьюн-Хо 70), Ки Сон Ен, Дже-Сун Ли (Ем Ки Хун 81), Сон Хын Мин.
Главный тренер: Тэ-Йон Шин.
Сербия: Стойкович (Дмитрович 46), Вукович, Иванович (Велькович), Обрадович, Рукавина, Живкович, Милинкович-Савич (Гачинович 75), Груйич (Коларов 46), Максимович (Радоньич 46), Ляйич, Прийович.
Главный тренер: Младен Крстаич (и.о.).
Судья: Ма Нинг.
Добро пожаловать! Сборная Сербии – на ЧМ-2018
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