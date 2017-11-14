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Гиггз: «Я бы не променял Рэшфорда ни на одного молодого игрока в мире»

вчера, 23:44

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз заявил, что не променял бы нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда на форварда «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса или другого талантливого молодого игрока:

«Считаю, что игру обоих футболистов можно описать словом „захватывающая“. Однако Рэшфорд и Жезус разные. Габриэль чаще забивает, а Маркус любит идти на защитников, что-то предпринимать, поэтому за ним интересно наблюдать.

Я работал вместе с Маркусом и видел, насколько он талантлив. Однако столь ценным игроком его делает желание работать и усердие. Сейчас я бы не променял его ни на одного молодого игрока в мире».

Ранее сообщалось, что Рэшфорд может быть куплен «Реалом» на замену Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Artuom ответил sihafazatron
сегодня в 00:26
sihafazatron:
и на мбаппе не поменял бы?)
Я бы обоих на одного Мбаппе поменял бы))
TypXXI
сегодня в 00:03
А на жену брата?
Y.N.W.A.
вчера в 23:49
Рэпшфорд покруче Жезуса, но до Мбаппе всем далеко.
sihafazatron
вчера в 23:48
и на мбаппе не поменял бы?)
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