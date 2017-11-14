Гиггз: «Я бы не променял Рэшфорда ни на одного молодого игрока в мире»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз заявил, что не променял бы нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда на форварда «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса или другого талантливого молодого игрока:

«Считаю, что игру обоих футболистов можно описать словом „захватывающая“. Однако Рэшфорд и Жезус разные. Габриэль чаще забивает, а Маркус любит идти на защитников, что-то предпринимать, поэтому за ним интересно наблюдать.

Я работал вместе с Маркусом и видел, насколько он талантлив. Однако столь ценным игроком его делает желание работать и усердие. Сейчас я бы не променял его ни на одного молодого игрока в мире».

Ранее сообщалось, что Рэшфорд может быть куплен «Реалом» на замену Криштиану Роналду.

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