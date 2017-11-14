Сампаоли: «Знаем, что сборной Аргентины необходимо улучшить контроль мяча»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал поражение от Нигерии (2:4).

«Мы знаем, что нам необходимо улучшить контроль мяча. Каждый игрок должен выполнять свою задачу на поле. У Аргентины есть большое желание поменять историю, мы не думали, в какой форме это можем сделать. Мы не можем превратить соперничество в бой. Есть игроки, которые переживают тяжелый момент.

Негативных моментов по сегодняшнему матчу не очень много. Что касается владения мячом, то мы планируем играть в таком стиле в дальнейшем. Конечно, мы проиграли матч, но у нас есть первый тайм, который провели отлично. Второй отыграли хуже», - сказал Сампаоли.

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