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Лунёв: «Не волнуйтесь, со мной всё нормально!»

сегодня, 01:49
РоссияРоссия3 : 3ИспанияИспанияМатч завершен

Вратарю сборной России Андрею Лунёву, получившему травму в товарищеском матче с национальной командой Испании (3:3), поставлен диагноз: сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобной области, сообщает пресс-служба российской сборной.

«Не волнуйтесь, со мной всё нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!» — передаёт слова голкипера «Зенита» официальный «твиттер» сборной России.

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Багров-брат
сегодня в 01:52
И это хорошо! )))
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