Вентура: «Моя статистика - одна из лучших за последние 40 лет»

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура, судя по всему, не чувствует особой вины за непопадание «Скуадра Адзурры» на чемпионат мира-2018:

«Чемпионат мира без Италии - зрелище уродливое, но, к сожалению, мы на него не попали. Что я могу поделать?

Я извинился перед итальянцами за результат. При этом все равно моя статистика - одна из лучших за последние 40 лет. Я проиграл лишь дважды».

Ранее сообщалось, что Вентура хочет получить не менее 700 тысяч евро, прежде чем подать в отставку.

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