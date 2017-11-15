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Вентура: «Моя статистика - одна из лучших за последние 40 лет»

сегодня, 08:12

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура, судя по всему, не чувствует особой вины за непопадание «Скуадра Адзурры» на чемпионат мира-2018:

«Чемпионат мира без Италии - зрелище уродливое, но, к сожалению, мы на него не попали. Что я могу поделать?

Я извинился перед итальянцами за результат. При этом все равно моя статистика - одна из лучших за последние 40 лет. Я проиграл лишь дважды».

Ранее сообщалось, что Вентура хочет получить не менее 700 тысяч евро, прежде чем подать в отставку.

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Все комментарии
Влад Богатырёв
сегодня в 09:27
Чемпионат мира без Италии - зрелище уродливое
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А Италия за последние два ЧМ прям красоту показывала)))))
ЧМ-10. - 2 ничьи, 1 поражение - итог - 2 очка и 4 место в группе.
Ничьи с Парагваем и Новой Зеландией, причём оба матча - 1:1, где Италия была в роли догоняющей, а Новой Зеландии забили лишь с пенальти.
Поражение от сборной Словакии 3:2.
ЧМ-14. - 1 победа, 2 поражения - итог - 3 очка и 3 место в группе.
Победа над Англией 2:1.
Поражения от Коста Рики и Уругвая.
Как мы видим Италия просто красавица какая-то)))
ЧМ-18 - Италия сидит дома.))
ДАША Д
сегодня в 09:26
Статистика и реальность оказывается разные вещи.
cannongun
сегодня в 09:20
иди уже в жэ..
Barcamilan
сегодня в 09:18
в **пу статистику если остались без мундиаля
Kana Suleimenov
сегодня в 09:16
он не родственник Доменека случаем?
street-steal67
сегодня в 09:12
странные слова нашел тренер сборной, которая постоянно играет на мировых и европейский первенствах, но при нем этого не случилось.
Obdulio Varela
сегодня в 08:54
Розарио Агро на тебя нет
Ми Ша
сегодня в 08:45
А результат самый позорный за последние 40 лет.
Gorbuncov
сегодня в 08:44
Кому нужна твоя статистика, если Италия мимо ЧМ.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:41
Он мог вообще не проиграть, но за счёт ничеек пролететь мимо 2018. Это не показатель, его сделали шведы...
KnowSoccer
сегодня в 08:33
Ты мог выиграть предыдущие 98 матчей из 100...Надо было выиграть просто два со Шведами...да хотя бы ОДИН матч, хотя бы ОДИН гол! Теперь тебя запомнят как неудачника, которые не вывел Италию на ЧМ-2018
Великий Князь
сегодня в 08:26
Есть ложь, наглая ложь и статистика.
Ислам Керимов
сегодня в 08:26
Его надо просто утилизировать
lawr19730
сегодня в 08:25
Старый пень, за полтора года он себе лучшую статистику состряпал, проиграв "лишь" дважды там,где надо было минимум ничья. Конец карьере пенсионера, зато и хочет бабосов сорвать.
Остапчук 67
сегодня в 08:19
Чувак, ты не вывел сборную на чемпионат, наглец.
Алсидес Гиджиев
сегодня в 08:16
Розыску домашних животных всё божья роса
Есть медали
сегодня в 08:13
ну тогда Капелло себя лучшим тренером в истории сборной России может назвать
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