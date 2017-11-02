«Не оглядывайся в гневе». Хосеп – главный тренер мира

В футболе достаточно интересных тренеров, но один выделяется. Гвардиола снова придумал велосипед. «Соккер.ру» восхищен, что у испанца получается.

Задача – обойти соперника стороной

Все новое как хорошо забытое старое. Но так приятно, если переосмысляют классику талантливые люди! В 2017 году любой приличный тактический гик расскажет о вертикальном футболе «Манчестер Сити». Будет восторгаться, что латералям дают задания играть при контратаках выше, чем вингерам. Скакать от радости, смотря за перемещениями Де Брюйне и Силвы. Отдадим должное Агуэро – тянет задачи Гвардиолы.

Но если посмотрите парочку матчей сборных Бразилии или Франции восьмидесятых или даже Голландии конца семидесятых – увидите похожие вещи с поправкой на время. А потом вспомните, как играл флангами непобедимый «Арсенал» Венгера… Хосеп не придумывает футбол, это успешно сделали до него. Но испанец воскрешает проверенные рецепты под новыми соусами. Гвардиола не скрывает, что «тики-таку» - самую оборонительную атакующую тактику, придумал, вспоминая родную «Барселону» Кройфа.

Вот что Хосеп сам говорит о голландском учителе: «В молодости я думал, что знал футбол. Но когда встретил Йохана, передо мной открылся новый мир. Тренеры говорят много, очень много вещей, но Кройф научил нас понимать игру, причины того, почему определенные ситуации случаются в футболе». Сейчас сам Гвардиола поступает так в «Манчестер Сити» - учит игроков анализировать ошибки, причем делает это так красиво, как учил жизни Киммиха в «Баварии».

Гвардиола с помощью одного предложения описал новую английскую тактику: «Когда я просматриваю оппонентов, то думают только об одном. Как найти самый простой способ не встретить ни одного соперника по пути к чужим воротам?» Раньше уже рассказывали подробнее о том, как Хосеп разделяет поле на сегменты и предлагает между ними двигаться. Но сама идея настолько простая, что ее можно описать одним предложением. Надо представить, что соперники - движущиеся фишки, а потом проскочить мимо них, как в играх мимо препятствий, не касаясь. Это игра, только управлять надо Сане и Де Брюйне!

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Какого черта ты сыграл правой?

Самые мелкие ошибки Гвардиола анализирует и выделяет. Левый защитник Менди рассказал, что недавно Хосеп поставил ему диагноз с помощью дедукции. Бенджамин сыграл правой ногой в отборе впервые за годы, в результате столкнулся коленом в колено с соперником – один раз и случайно. А на следующий день Гвардиола пришел к французу и заявил, что у того травма связок. Менди ответил: «Нет, коуч, нельзя быть таким кислым, результатов обследования еще нет».

Но Гвардиола оказался прав – Менди вернется в лучшем случае в апреле. Потом испанец целый день ходил и сожалел: «Почему он поставил свою гре****ю правую ногу, а не левую? Почему ты поставил правую?» В этом весь Хосеп – живет такими мелочами. Изучая нового соперника, тренер запирается в комнате с видео и смотрит матчи соперника часами, пока не поймет, как сломать чужую схему. Также он всегда меняет тренировочный процесс – сейчас игроки «Манчестер Сити» больше работают над выносливостью и быстрее теряют вес, поскольку важна скорость, а не жировая масса.

По той же причине из раздевалки убрали пиццу – многие команды позволяют игрокам после матча расслабиться. Кусочек хорошей пиццы для уставшего спортсмена – лакомство, но пустые калории, ведь у муки высокий гликемический индекс, сыр – жирный, ветчина – жирная, оливковое масло – понятно какое. Пицца не диетический продукт, быстрые углеводы после матча не нужны в большом количестве так, как хорошие белки. Хотя до красной рыбы в раздевалке Гвардиола пока не дошел, а в роллах сладкий белый рис, который тоже не нужен футболисту после игры.

Зато Гвардиола настаивает, чтобы команда была сплоченной, веселилась, смеялась. Разумеется, он водил футболистов в кино, а Менди на время стал играющим тренером – француз нужен в раздевалке из-за своего чувства юмора и энергичности. Зато музыку игроки «горожан» могут слышать, какую угодно. Ну, как любую – Хосеп рекомендует. Если хотите почувствовать себя в раздевалке «Манчестер Сити» перед матчем, то слушайте группу «Oasis» - фанатов «горожан». Это любимая песня самого Гвардиолы из их репертуара:

Как всегда у любителя поэзии Хосепа, лирика с подтекстом – там есть о том, что революции надо начинать с «собственной постели». А оборачиваться на прошлое в гневе не стоит – прямо как Гвардиоле в случае с концовками в «Барселоне» и «Баварии». Надо идти дальше, но учитывать опыт прошлого. Например, Хосеп не любит, когда незнакомые люди называют его Пеп. Еще в «Барселоне» понял – если слишком сократить дистанцию, то игроки сядут на шею.

В «Баварии» у испанца были те же проблемы с Мюллером и Левандовски, что в Каталонии с Месси и Ибрагимовичем. Гвардиола может показаться немножко отрешенным, «заторможенным», смотрящим вдаль, поэтому не каждая высокомерная звезда с ним ладит. Но все признают, что Хосеп – большой тренер. И становится еще «больше», ведь в «Барселоне» была зависимость от великих игроков, а у «Манчестер Сити» ее уже нет – хоть что-то полезное Гвардиола после работы с «Баварией» вынес, команда-звезда может побеждать команду звезд.

Редкий работающий тренер-гений

Доступность информации убила веру в гениальность как абсолютную категорию. Смотришь на игру знаменитого актера – с ума сойти, как красиво, а потом оказывается, что он редкая свинья. И что не такой умный, как притворяется. Теперь оцениваешь Мастера – впечатлен, а потом знакомишься с ним ближе и глубже – хорош, но ничего особенного. И это было, и это пройдет. Мы разучились восторгаться, поэтому Гвардиолу и после «тики-таки», и после «Баварии» называли «физруком».

Но не стоит промахи гения считать доказательствами против самой гениальности. Ведь Хосеп – редкий живой экземпляр в своем виде. Ринус Михелс, Бела Гутман, Эленио Эррера и Валерий Лобановский – дотошные люди с гениальными футбольными идеями, опережающими время, к сожалению, не с нами. Есть великие менеджеры в годах, крепкого здоровья сэру Алексу Фергюсону и Марчелло Липпи. Есть большие наставники-педагоги, как Дель Боске и Моуриньо. Про португальца – шутка, конечно, хотя с намеком, что Жозе умеет быть человечным. Но в целом «кандидатов в гении» в тренерском ремесле всегда мало.

Сарри и Сампаоли – колоритные мужики, могут претендовать на попадание в такой список чуть позже, если добьют идеи и доведут до ума. Аргентинец Бьелса однозначно безумный и безусловно гениальный наставник. Но Марсело социально не адаптирован, вряд ли что-то когда-то большое выиграет. Гений Сакки официально сошел с ума – придумавший великие перемены в Серии А человек лечил нервы и сейчас только троллит футболистов. А Гвардиола живой, и даже стиль поменял – был элегантным, а теперь выбрал «кэжуал», ведь так удобнее. Или это чтобы на Венгера не быть похожим и случайно на четвертое место в АПЛ не загреметь?

Гвардиола снял только первые серии

Вот увидите – через полгода, год или полтора многие будут так работать при выходе в атаку, как сейчас «горожане». Не настолько быстро и четко, но пытаться станут все приличные команды мира. «Тоттенхэм» уже пробует и порой даже получается. А тренеру «Манчестер Сити» хочется задать после такого отрезка лишь один вопрос: «Не боитесь, что „горожан“ не хватит на целый сезон? Команда готова к поражениям?» Если его ребята выдержат на инопланетном уровне до решающего матча сезона – а в их случае это финал Лиги чемпионов, то Гвардиола не просто подтвердит гениальность.

Это он уже сделал, задав новый тактический тренд на годы вперед. Но в случае победы в финале Лиги чемпионов испанец снова станет успешным гением после небольшой паузы в «Баварии» и серии разочарований в еврокубках. Но и без нового большого трофея (победа в АПЛ не достижение – «Лестер» на заправке из пиццы приходил первым) Хосеп работает и ведет себя образцово. И остается забавным. Например, не исключено, что испанец чаще признается в любви «Наполи», чем собственной жене. Уважительное отношение к соперникам, собственным игрокам, их слабостям и сильным сторонам делает Гвардиолу и «Манчестер Сити» единым целым.

Он нашел команду, где его не считают чудаком, а приняли как гения. Шутка ли, даже капризный Де Брюйне говорит, что дома с женой ссорится, а на работе «нравится атмосфера, доверяю всем без исключения». Так что ценность Хосепа для всего футбола в том, что и работает замечательно, и мужское достоинство сохраняет. Испанец живет в плохие для гениев времена, когда талантливых анализируют под микроскопом, а не создают легенды вслепую. Но работает испанец на уровне невероятных дарований от футбола разных веков, стран и десятилетий.

Гвардиола – первый тренер мира здесь и сейчас. И многие его именитые коллеги соглашаются. Даже Моуриньо, если не будет играть на публику, признает – 10 декабря его «Манчестер Юнайтед» сыграет с самой яркой командой нового сезона, которую настроил первый выдумщик футбола. Вот и посмотрим, сможет ли подход Жозе сломать подход Гвардиолы, чья «Барселона» не любила такой стиль, как был у «Интера» и «Челси» - команд португальца. Так что у нас не только «герой» есть, но и готовый «злодей». А лучше всего в истории великолепного возвращения Гвардиолы то, что мы посмотрели лишь первые серии. Матчи с «Наполи» - яркая разминка, все самое красивое и сложное – впереди.