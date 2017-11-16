РФС снял запрет с «Динамо» на регистрацию новых игроков

Как сообщает пресс-служба РФС, организация сняла запрет с московского «Динамо» на регистрацию новых игроков.



«Изменить определение Палаты по разрешению споров РФС от 18 августа 2017 года, принятое по заявлению АО ФК „Динамо-Москва“ о замене обеспечительной меры в виде запрета на регистрацию новых футболистов, применённую по делу (по заявлению футболиста-профессионала М’вила Я.Д. к АО ФК „Динамо-Москва“ о нарушении условий оплаты, установленных мировым соглашением), на альтернативную», - говорится в сообщении.



Напомним, что ранее «Динамо» уже запрещали регистрировать новых футболистов из-за задолженности нападающему Павлу Погребняку.

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