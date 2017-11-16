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РФС снял запрет с «Динамо» на регистрацию новых игроков

сегодня, 13:37

Как сообщает пресс-служба РФС, организация сняла запрет с московского «Динамо» на регистрацию новых игроков. 

«Изменить определение Палаты по разрешению споров РФС от 18 августа 2017 года, принятое по заявлению АО ФК „Динамо-Москва“ о замене обеспечительной меры в виде запрета на регистрацию новых футболистов, применённую по делу (по заявлению футболиста-профессионала М’вила Я.Д. к АО ФК „Динамо-Москва“ о нарушении условий оплаты, установленных мировым соглашением), на альтернативную», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее «Динамо» уже запрещали регистрировать новых футболистов из-за задолженности нападающему Павлу Погребняку.

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Все комментарии
Overbeer
сегодня в 14:08
С Барселоны там нет желающих чемпионат поменять?))
drug01
сегодня в 14:08
Это хорошо можно поискать усиление
ermak6848
сегодня в 13:47
Кто придумал эту фишку ???
Alex-96
сегодня в 13:41
С Погребняком теперь можно продлить контракт!
Есть медали
сегодня в 13:41
О. на нас запрет был что ли?
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