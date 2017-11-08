Смертин: «Моя задача — объективно фиксировать факты расизма и принимать решение»

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин, который также занимает пост исполнительного директора в московском «Динамо», высказался по поводу исполнения своих обязанностей.

«Когда поступило предложение, взял время на раздумье. Увиделся с президентом РФС Виталием Мутко. Его поддержка была очень важна. Как командный игрок, отлично понимаю: без единомышленников трудно что-то сдвинуть с места. Моя задача — объективно фиксировать факты и принимать решение.

Есть небольшой конфликт интересов. Но у меня в РФС работает целая ни от кого не зависимая команда, соответственно, и все решения принимаются объективно. Я общался на этот счет с руководством „Динамо“ и РФС. Говорил, что способен ответственно работать. С обеих сторон получил доверие».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте