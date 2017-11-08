Смертин: «Моя задача — объективно фиксировать факты расизма и принимать решение»

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин, который также занимает пост исполнительного директора в московском «Динамо», высказался по поводу исполнения своих обязанностей.
«Когда поступило предложение, взял время на раздумье. Увиделся с президентом РФС Виталием Мутко. Его поддержка была очень важна. Как командный игрок, отлично понимаю: без единомышленников трудно что-то сдвинуть с места. Моя задача — объективно фиксировать факты и принимать решение.
Есть небольшой конфликт интересов. Но у меня в РФС работает целая ни от кого не зависимая команда, соответственно, и все решения принимаются объективно. Я общался на этот счет с руководством „Динамо“ и РФС. Говорил, что способен ответственно работать. С обеих сторон получил доверие».
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- офицер РФС и по совместительству чиновник Динамо. У нас в стране нет людей, не задействованных в клубной структуре? Ставить большее некого. О какой объективности будет идти речь, если дело касается игрока мусоров?
- "моя задача - принимать решение" От человека с фамилией Смертин это звучит слегка экстремистски..
- офицер РФС и по совместительству чиновник Динамо. У нас в стране нет людей, не задействованных в клубной структуре? Ставить большее некого. О какой объективности будет идти речь, если дело касается игрока мусоров?
- "моя задача - принимать решение" От человека с фамилией Смертин это звучит слегка экстремистски..
И не стыдно этому кащею бессмертному заявлять, что у него ещё и "команда" халявщиков?
И не стыдно этому кащею бессмертному заявлять, что у него ещё и "команда" халявщиков?