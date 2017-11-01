«Тосно» и «Мордовии» запретили регистрировать новичков

Палата по разрешению споров РФС запретила «Тосно» и саранской «Мордовии» регистрировать новичков.

Палата обязала «Тосно» выплатить «Зениту» задолженности по трансферному контракту в полном объеме. Также «Тосно» обязан выплатить неустойку, предусмотренную контрактом. Кроме того, клуб из Ленинградской области должен выплатить футболисту Александру Кутьину задолженность по соглашению о расторжении контракта, а также проценты за задержку по выплате задолженности. Напомним, что Кутьин покинул клуб летом, перейдя в «Енисей».

«Мордовию» обязали выплатить футболистам Андрею Пазину и Даниилу Чалову задолженности по трудовому договору, а также проценты за задержку выплат.

Если клубы выполнят условия, запрет будет снят.

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