Матч Аргентина - Нигерия посетит до 26 тыс. болельщиков

Как сообщает источник, товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии посетит около 26 тыс. болельщиков.



«Ждем порядка 25-26 тысяч зрителей, аншлага не будет. На данный момент реализовано 23 тысячи билетов с небольшим», - заявил коммерческий директор РФС Владимир Карпович.



Напомним, что Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что товарищеская встреча между сборными Аргентины и Нигерии, которая пройдет в Краснодаре, является показателем интереса к России перед ЧМ-18.

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