Российский футбольный союз будет сотрудничать с букмекерской компанией

Российский футбольный союз заключил партнерское соглашение с букмекерской компанией «ФОНБЕТ». Контракт рассчитан на 5 лет.

«Мы очень рады этому сотрудничеству. Проект очень разносторонний. И я очень рад, что сотрудничество рассчитано на долгий срок. Надеемся, что вместе мы сделаем наш футбол еще популярнее», - отметил генеральный директор РФС Александр Алаев.

Напомним, что в апреле букмекерская компания «Леон» стала официальным спонсором «Урала».

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