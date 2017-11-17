Гари Линекер и Мария Командная будут ведущими жеребьевки ЧМ-2018

Английский футбольный эксперт Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная станут ведущими жеребьевки финальной части чемпионата мира.
«Я дважды играл в финальных частях чемпионата мира, так что мне важно поучаствовать в турнире еще раз, но уже в качестве ведущего жеребьевки. Я был на месте тех, кто ждал жребий для своей команды, и знаю, как это волнительно», — сказал Линекер.
Жеребьевка состоится 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце. Помогать Линекеру и Командной будут восемь ассистентов, одним из которых станет первый вице-президент РФС Никита Симонян.
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