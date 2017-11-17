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Гари Линекер и Мария Командная будут ведущими жеребьевки ЧМ-2018

сегодня, 13:09

Английский футбольный эксперт Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная станут ведущими жеребьевки финальной части чемпионата мира.

«Я дважды играл в финальных частях чемпионата мира, так что мне важно поучаствовать в турнире еще раз, но уже в качестве ведущего жеребьевки. Я был на месте тех, кто ждал жребий для своей команды, и знаю, как это волнительно», — сказал Линекер.

Жеребьевка состоится 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце. Помогать Линекеру и Командной будут восемь ассистентов, одним из которых станет первый вице-президент РФС Никита Симонян.

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Все комментарии
RUSTY8 ответил Zen-Aku
сегодня в 14:26
Zen-Aku:
Насчет уха не знаю но для глаза по моему она очень даже приятна) Брат Интерист!!
ну, у каждого свой вкус...но имхо красоту и женственность у женщин подчеркивают изящные черты лица, к примеру, которые у Командной ни-ни

лучше Сонечку ВитальЛеонтыча пригласили бы
Zen-Aku ответил RUSTY8
сегодня в 14:08
RUSTY8:
девушку по-красивее и приятнее для глаз и уха не нашли
Насчет уха не знаю но для глаза по моему она очень даже приятна) Брат Интерист!!
Zen-Aku ответил nikolah2
сегодня в 13:59
nikolah2:
Командос топ,слежу за ней с программы 90x60x90 )
Помню эту программу.! Особенно запомнилась та часть с Р. Карлосом где он танцевал самбу))))
FILL3286 ответил nikolah2
сегодня в 13:51
nikolah2:
Командос топ,слежу за ней с программы 90x60x90 )
    RUSTY8
    сегодня в 13:47
    девушку по-красивее и приятнее для глаз и уха не нашли
    Barcamilan
    сегодня в 13:43
    впервые вижу и слышу Командную
    nikolah2 ответил FILL3286
    сегодня в 13:27
    FILL3286:
    Соска командная!
      arzamas
      сегодня в 13:25
      Давай, Гари, вытащи нашей сборной такой жребий, чтобы это были сборные Саудовской Аравии, Швейцарии и Сенегала.)
      FILL3286
      сегодня в 13:24
      Соска командная!
      nikolah2
      сегодня в 13:17
      Командос топ,слежу за ней с программы 90x60x90 )
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