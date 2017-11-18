«Барселона» следит за 20-летним хавбеком «Лиона» Тусаром

Центральный полузащитник «Лиона» и молодёжной сборной Франции Лукас Тусар оказался в сфере интересов «Барселоны». По информации источника, скауты каталонского клуба регулярно следят за выступлениями французского футболиста.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек сыграл в 12 матчах чемпионата Франции и в 4 встречах Лиги Европы. Его контракт с «Лионом» рассчитан до 2022 года.

Напомним, недавно сообщалось об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Арсенала» Месуту Озилу.

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