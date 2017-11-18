«Реал» предложит 60 млн фунтов «Ман Сити» за Агуэро, если «горожане» подпишут Санчеса

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может перебраться в «Реал».

Сообщается, что президент мадридского клуба Флорентино Перес с давних пор является поклонником таланта аргентинца. По слухам, «Реал» предложит «горожанам» за Агуэро 60 млн фунтов, как только манкунианский клуб подпишет нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Санчес, судя по всему, летом станет свободным агентом и присоединится к «горожанам» бесплатно, однако «Сити» может попробовать оформить трансфер чилийца уже в январе.

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