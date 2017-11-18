Андреев: «Смолов радует, просто молодец!»

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев оценил превосходную форму форварда «Краснодара» Федора Смолова в этом сезоне.

«Федор радует, просто молодец! Забил два мяча „СКА-Хабаровску“, „Тосно“, Испании. Ожил, набрал кондиции после травмы.

Вы знаете, после любого гола вырастают крылья. Здорово, что у него сейчас такая статистика. Понимаете, когда ты два сезона подряд становишься лучшим бомбардиром, а потом получаешь травму, восстанавливаешься и три-четыре игры не забиваешь, то, естественно, нервничаешь. Но Федор – умница! Продолжал работать, двигаться, бороться. И вот вам, пожалуйста, – все воздалось в последних матчах!»



Напомним, что «Фенербахче» интересуется Федором Смоловым.

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