Карпин: «В матче „Краснодар“ - „Спартак“ будет крупная ничья - 2:2»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прогнозирует ничью в матче 17-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком»:

«„Быки“ пока не очень удачно играют с топ-командами РФПЛ. Не обыграли „Зенит“, „Спартак“, „Локомотив“. Это не самые лучшие результаты для команды, которая на что-то претендует.

После перерыва на сборные всегда сложно рассуждать. Не совсем понятно, кто в каком состоянии вернулся. Думаю, что забьет как „Краснодар“, так и „Спартак“. Будет крупная ничья - 2:2».

Ранее экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой назвал «Краснодар» фаворитом в матче со «Спартаком».

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