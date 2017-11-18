Щенников: «Перелёт до Хабаровска раз в сезон можно стерпеть»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников перед выездным матчем 17-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска» не стал жаловаться на утомительный перелет. Оборонец признает, что сопернику москвичей приходится еще сложнее.

«Это здорово, что у нас в стране есть клубы из таких городов. Да, добираться до Хабаровска долго, но раз в сезон это можно стерпеть. Самим ребятам летать по-любому больше, чем их соперникам».

Ранее сообщалось, что во время матча «СКА-Хабаровск» - ЦСКА ожидается 17 градусов мороза.

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