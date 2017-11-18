Калошин: «Окончательный список арбитров чемпионата мира будет определен только в марте»

Уполномоченный представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин прокомментировал ситуацию о попадании Сергея Карасева в число 36 людей, которые будут судить на чемпионате мира 2018.

«Вчера произошел отсев арбитров, соответственно из 54 судей были определены 36 людей, которые продолжают бороться за попадание на чемпионат мира. В их числе есть Карасев, он один из 10 судей от Европы, которые продолжают борьбу за попадание на турнир. Окончательный список арбитров чемпионата мира будет определен только примерно в марте.

Если мы возьмем прошлый чемпионат мира, там было так же 64 матча, и там было 25 полноценных судейских бригад. У меня есть мнение, что количество судей на предстоящем чемпионате мира будет больше. Возможен сценарий, что все 36 судей поедут, но кто-то из них будет резервным, либо работать в качестве видеоассистента. Шансы на то, что Карасев будет видеоассистентом, близки к нулю потому, что он не имеет опыта такой работы под эгидой ФИФА».

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