Каррера попросил руководство «Спартака» продлить контракт с Таски

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера хочет, чтобы клуб продлил контракт с защитником Сердаром Таски. Об этом сообщил сам итальянский специалист.

«Мы обсуждаем тему продления контракта с Сердаром Таски уже немало времени. Я дал распоряжение руководству, чтобы они обсуждали с ним контракт. Он важен для нас, он должен играть дальше в „Спартаке“. Таски показывает, что он настоящий профессионал, исполняя свой долг до конца».

Таски выступает за «Спартак» с 2013 года. Действующий контракт 30-летнего защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2018 года.

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