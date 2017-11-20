Агент: «„Зенит“ не предлагал Кришито новый контракт»

«Зенит» пока не предлагал новый контракт защитнику и капитану команды Доменико Кришито. Об этом сообщил агент 30-летнего футболиста Андреа Д'Амико.

«В данный момент вопрос продления контракта Кришито с „Зенитом“ находится в подвешенном состоянии. Доменико неоднократно говорил, что горд играть за клуб из Санкт-Петербурга и счастлив быть его капитаном, однако предложений о продлении контракта на сегодняшний день не поступало. До окончания контракта остается совсем немного времени, мы все еще ждем звонка от руководства, но рано или поздно мы будем вынуждены начать переговоры с командами, которые проявляют предметный интерес к футболисту».

Действующее соглашение Кришито рассчитано до лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что итальянец хочет перебраться в «Наполи».

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