Источник: «Кучук отправлен в отставку с поста главного тренера „Ростова“»

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06 декабря 2017, 05:20

покинул пост главного тренера «Ростова», информирует источник, близкий к руководству футбольного клуба.



«Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон» — рассказал источник.

Кучук возглавлял «Ростов» с июня 2017 года. На данный момент «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 22 набранными очками. В 19-м туре ростовчане на выезде уступили московскому «Динамо» со счётом 0:2.