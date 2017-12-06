Источник: «Кучук отправлен в отставку с поста главного тренера „Ростова“»

Леонид Кучук покинул пост главного тренера «Ростова», информирует источник, близкий к руководству футбольного клуба.
«Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон» — рассказал источник.
Кучук возглавлял «Ростов» с июня 2017 года. На данный момент «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 22 набранными очками. В 19-м туре ростовчане на выезде уступили московскому «Динамо» со счётом 0:2.
Просто так не снимут....
Просто так не снимут....
А остальные к паразитологу пусть обратятся.
А остальные к паразитологу пусть обратятся.
Как они радовались, что шли в тройке. Ага. От судьбы не убежишь.
На Динамо-Анжи идете?
Как они радовались, что шли в тройке. Ага. От судьбы не убежишь.
На Динамо-Анжи идете?