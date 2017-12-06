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Источник: «Кучук отправлен в отставку с поста главного тренера „Ростова“»

06 декабря 2017, 05:20

Леонид Кучук покинул пост главного тренера «Ростова», информирует источник,  близкий к руководству футбольного клуба.  

«Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон» — рассказал источник.

Кучук возглавлял «Ростов» с июня 2017 года. На данный момент «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 22 набранными очками. В 19-м туре ростовчане на выезде уступили московскому «Динамо» со счётом 0:2.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
06 декабря 2017 в 13:34, ред.
Ростову удачи в выборе смотрящего.
Михалыч 54
Михалыч 54
06 декабря 2017 в 13:13
Всё равно будем поддерживать наш любимый РОСТОВ и верить, что команда восстановит свою игру. Главное, чтобы не ушёл дух команды, обыгрывавшей Баварию и достойно игравшей с сильными европейскими клубами. Не сдаваться досрочно и бороться до конца! Вперёд, РОСТОВ!!!!
kust07
kust07
06 декабря 2017 в 13:11
Внутренние разборки в клубе.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ Sadisto (раскрыть)
06 декабря 2017 в 13:10
Бердыев вернулся в "Рубин", и что из этого вышло?. Нет! Дальше уж без Бердыева. Но и Кучуки нам и задаром не нужны.
KURUM
KURUM
06 декабря 2017 в 13:03
Печальная карьера..
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответ Sadisto (раскрыть)
06 декабря 2017 в 12:17, ред.
Нет не вернется. Мы разошлись с КББ, как в море корабли. За прошлые сезоны - Огромное Спасибо от Ростова - Курбану Бекиевичу!!! Теперь каждый будет двигаться Вперед - но только своим Путем. Легко конечно не будет. Никто в этом не сомневается. Через терни к звездам и к Победам. Давай Ростовушка Родной - Вперед!!!
Vector
Vector
06 декабря 2017 в 12:12
Сомневаюсь, что Слуцкий сможет что-то исправить или показать лучшее... Тут кудесники нужны...
Вспыш
Вспыш
06 декабря 2017 в 12:10
наконец-то
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
06 декабря 2017 в 12:05, ред.
ЛЁНЮ СЛКЦКОГО НА ИСПРАВЛЕНИЕ..
Shamil79
Shamil79 ответ СПОРТ СПОРТ (раскрыть)
06 декабря 2017 в 11:58
а что Бердыев? Рубин намного впереди Ростова?
Shamil79
Shamil79
06 декабря 2017 в 11:57
Калачёва играющим тренером!!!!
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
06 декабря 2017 в 11:43
слухи ходят что переговоры ведут с Бердыевым и он взял паузу до воскресения.
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ ответ Александр Северный (раскрыть)
06 декабря 2017 в 11:42
разгромим не переживай! а вот у Вас скоро заберем достояние народа и посмотрим с чем вы останетесь!!!
Александр Северный
Александр Северный
06 декабря 2017 в 11:25
А метчы разгромить Реал, Барселону и Баварию еще есть в арсенале мужиков?
ermak6448
ermak6448
06 декабря 2017 в 11:15
Что - то не ко двору пришелся трнер
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответ Ты знаешь мое имя (комментарий удален) (раскрыть)
06 декабря 2017 в 11:08
Да) Он пойдет тренировать Челси;)))
Sadisto
Sadisto
06 декабря 2017 в 11:05
Бердыев вернётся?)))
Новочек
Новочек ответ Indian (комментарий удален) (раскрыть)
06 декабря 2017 в 11:00
команда специально под него разобрана. Сейчас встряска нужна,новое дыхание,Карпин подходит. Да и игроков может приведет.
Ice van Reed
Ice van Reed
06 декабря 2017 в 10:57
УРА! Кредит доверия исчерпан
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
06 декабря 2017 в 10:52
В прошлый раз Ростов Бердыева пригласил из подвала команду вытягивать!) Теперь очередь Слуцкого?;)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Kurt Bekelman (раскрыть)
06 декабря 2017 в 10:50
Смело....
Шуnя771
Шуnя771
06 декабря 2017 в 10:45
Удачи Ростову!

Просто так не снимут....
шацк
шацк ответ Kurt Bekelman (раскрыть)
06 декабря 2017 в 10:37
Собираюсь пойти - билет на руках)
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответ Kurt Bekelman (раскрыть)
06 декабря 2017 в 10:20
Саш - СПАСИБО!!! От всей моей Донской Души.
Sem25
Sem25
06 декабря 2017 в 10:16
Судя по текущему результату, а это 10-е место Ростова, Кучук нормально отработал. Условия у него были экстремальными, состав заново собрали перед чемпионатом. Особых претензий быть не должно. Но раз контроль над командой потерял, а по игре с нами это было видно, надо расставаться. Это футбольная жизнь, ничего удивительного.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ Лёха Шахтинский (раскрыть)
06 декабря 2017 в 10:15
Вот из местных с соккера ток тебе и пожелаю "сбыться лучшему для клуба".
А остальные к паразитологу пусть обратятся.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ шацк (раскрыть)
06 декабря 2017 в 10:13
Так я изначально писал, что очень сомнительный тренер. Как он в Кубани себя повел, в Локо.
Как они радовались, что шли в тройке. Ага. От судьбы не убежишь.
На Динамо-Анжи идете?
Игорь Волков
Игорь Волков
06 декабря 2017 в 10:06
Вообще не понимаю, зачем его ставили в Ростов. Оставили бы уже Кириченко.
Новочек
Новочек ответ Indian (комментарий удален) (раскрыть)
06 декабря 2017 в 10:03
Карпин интересный кандидат
Lexx123
Lexx123
06 декабря 2017 в 09:51
Напоминает ситуацию с Кубанью,звали спецом клуб в фнл вытащить что ли
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