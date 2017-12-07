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Циклаури: «Перспективы полного содержания „Крыльев“ крупным спонсором нет»

07 декабря 2017, 15:48

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури прокомментировал финансовое положение дел у клуба. 

«Я не раз говорил о том, что профессиональные спортивные клубы должны содержаться за счет частных средств. Но в силу разных обстоятельств, такое в большинстве ситуаций пока невозможно. Пока могу сказать, что перспективы полного содержания „Крыльев“ крупным спонсором нет. Да, осенью у нас была непростая финансовая ситуация, но она урегулирована, и практически все выплаты футболистам были осуществлены. До нового года все вопросы будут закрыты.

Радует, что врио губернатора Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров очень любит спорт, футбол, действительно болеет за „Крылья Советов“ и оказывает клубу материальную поддержку. Для нас это важно».

Напомним, что Самарская область сократит финансирование «Крыльев Советов» из регионального бюджета.

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Все комментарии
Адвокат 76
Адвокат 76
07 декабря 2017 в 18:31
В России без господдержки, футбола никогда не будет.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
07 декабря 2017 в 16:57
в 00-ых наш футбол был лучше
КЭТиК
КЭТиК
07 декабря 2017 в 16:47
В общем на Премьер-Лигу денег не хватит.
Sem25
Sem25
07 декабря 2017 в 15:53
Не будет футбола в России без гос. поддержки, это же очевидно. Иначе в РФПЛ будут играть три команды. Раз не хотите трясти бюджет области, ищите в Самарской области месторождения полезных ископаемых))) И смех и грех. Мои извинения болельщикам КС, если обидел.
Гость
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