Циклаури: «Перспективы полного содержания „Крыльев“ крупным спонсором нет»

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07 декабря 2017, 15:48

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури прокомментировал финансовое положение дел у клуба.

«Я не раз говорил о том, что профессиональные спортивные клубы должны содержаться за счет частных средств. Но в силу разных обстоятельств, такое в большинстве ситуаций пока невозможно. Пока могу сказать, что перспективы полного содержания „Крыльев“ крупным спонсором нет. Да, осенью у нас была непростая финансовая ситуация, но она урегулирована, и практически все выплаты футболистам были осуществлены. До нового года все вопросы будут закрыты.

Радует, что врио губернатора Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров очень любит спорт, футбол, действительно болеет за „Крылья Советов“ и оказывает клубу материальную поддержку. Для нас это важно».



Напомним, что Самарская область сократит финансирование «Крыльев Советов» из регионального бюджета.