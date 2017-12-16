Тевес скоро вернется в «Бока Хуниорс»

1513403014

16 декабря 2017, 08:43

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» уже в ближайшее время может вернуться в «Бока Хуниорс», где он начал свою профессиональную карьеру. Об этом сообщил вице-президент аргентинского клуба Горацио Паолини:

«Вопрос будет решен через несколько дней. Я постоянно с ним на связи, и сейчас мы живем буквально в шести домах друг от друга. В последний раз мы виделись на прошлой неделе. Я оптимистично настроен».

В Китае у форварда не заладилось, да и в «Шанхай Шэньхуа» признают, что форвард не оправдал ожиданий.