«Галатасарай» досрочно расторг контракт с Тудором

1513614228

18 декабря 2017, 19:23

«Галатасарай» провел заседание правления и принял решение уволить Игора Тудора. Тренер возглавил турецкий клуб в феврале 2017 года, а его контракт был рассчитан до лета 2018 года. За время его работы «желто-красные» одержали 19 побед, 4 матча свели вничью и 11 раз проиграли.

По итогам 16 туров «Галатасарай» занимает второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, однако в последних 7 матчах команда уступила 4 раза. Также «Галатасарай» не смог квалифицироваться в групповой этап Лиги Европы, пропустив вперед «Эстерсунд».