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Белотти: «Хочется сыграть в четвертьфинале Кубка Италии с „Ювентусом“»

20 декабря 2017, 21:51
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 2Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

Нападающий «Торино» Андреа Белотти, отметивший свой 24-й день рождения победой над «Ромой» в матче 1/8 финала Кубка Италии, признался, что в четвертьфинале турнира хотел бы сыграть с «Ювентусом». Для этого «бьянконери» сегодня должны одолеть «Дженоа». 

«Это был отличный матч. Мы забронировали билет в четвертьфинал турнира, посмотрим, кто нам достанется. Конечно, туринское дерби в следующем раунде было бы фантастикой, но пока мы просто насладимся победой.

Я пропустил несколько игр из-за травмы, но сейчас выступаю стабильно и набираю форму».

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Mоnоlo
Mоnоlo
20 декабря 2017 в 23:27
Как повезет.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
20 декабря 2017 в 22:16
Лучше бы он пожелал, уступить в упорной борьбе в финале Лацио, как компенсацию за беспредел в игре сериАла!
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