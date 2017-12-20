Белотти: «Хочется сыграть в четвертьфинале Кубка Италии с „Ювентусом“»

1513795885

20 декабря 2017, 21:51

Нападающий «Торино» , отметивший свой 24-й день рождения победой над «Ромой» в матче 1/8 финала Кубка Италии, признался, что в четвертьфинале турнира хотел бы сыграть с «Ювентусом». Для этого «бьянконери» сегодня должны одолеть «Дженоа».

«Это был отличный матч. Мы забронировали билет в четвертьфинал турнира, посмотрим, кто нам достанется. Конечно, туринское дерби в следующем раунде было бы фантастикой, но пока мы просто насладимся победой.

Я пропустил несколько игр из-за травмы, но сейчас выступаю стабильно и набираю форму».